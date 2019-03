La respuesta a los límites del arte contemporaneo

Son las obras de arte hermosos contenedores que se colman con las inquietudes de quienes las hicieron. Además, en ellas coexiste un tesoro mayor: el lenguaje de un tiempo exacto y de un lugar concreto que nos hace o hizo ser.

Las necesidades y los deseos de las personas, sus gustos y extravagancias, son la fuerza de empuje que da lugar a la dinámica y evolución de los estilos artísticos.

Pero ahora es momento de tomar conciencia de que el término "contemporáneo" se queda a rebufo y miniaturizado para representar el arte de nuestro tiempo, el Arte del Presente.

En el paso de fronteras es natural vivir en la inercia de un pasado inmediato. Nuestro presente, ahora más que nunca, se hace futuro. Muchos historiadores ya periodizan el segmento más reciente del tiempo vivido usando la etiqueta de "Mundo Actual". Es cierto que parecen no ponerse de acuerdo con el punto de inflexión que marca el antes y el después. Algunos sostienen que con la caída del muro de Berlín en el año de 1989, otros, con los atentados del 11-S.

Que no haya un acuerdo generalizado y los límites del paso no sean nítidos, no es relevante. Lo es que, nuestros medios, nuestros intereses y nuestros recursos sean hoy extremadamente distintos a los de la posmodernidad y a aquellos propios y definitorios de la Edad Contemporánea.

Se han necesitado años de rigor analítico para etiquetar y poder definir las causas y los momentos de inflexión histórica que determinan los cambios de períodos. En el presente, la historia no espera a ser definida y se construye sobre la marcha, a golpe de click, realidad acelerada.

Como dice Julán Casanova en Secretos de Estado (El País, 03/12/2010): "Tiene que ser ahora, hoy mejor que mañana, aunque eso pueda conducir a una versión mutilada y deformada de los hechos".

También sea ahora el momento en que llamemos a nuestro arte presente, Arte Actual.