La resaca electoral

Los resultados electorales del pasado domingo han dado diferentes titulares mediáticos. La fragmentación de la Cámara Baja hacía pensar la dificultad de conseguir un buen pacto que, por fin, llevara la gobernabilidad a este país. Si a esto añadimos las declaraciones del bloque de las derechas de que no facilitarían la gobernabilidad al partido ganador, pues ya teníamos el coctel perfecto para la continuación de la inestabilidad del país.

Pero la sorpresa ha sido el principio de acuerdo de la izquierda, PSOE y Podemos, para formar un gobierno estable y progresista. Y esto sí que está dado multitud de titulares mediáticos. Eso sí, dependiendo del origen así ha sido el titular. Cierto que sorprende el acuerdo del abrazo después del desacuerdo descalificatorio sucedido anteriormente que nos llevó a unas nuevas elecciones. Pero tan sorprendente como que ahora salgan los partidos del bloque de enfrente diciendo que ellos le darían el apoyo para no depender de la izquierda radical, que dicen ellos.

Miren, la política española ha cambiado. Se ha fragmentado de tal forma que como dice Felipe González, se ha italianizado. Y esto hay que asumirlo. No me gustan los populismos, ni de izquierda ni de derechas. Pero creo que hay que darle una oportunidad a este Gobierno. No hay que meter miedo. No se puede estar gobernando con Vox y negar la legitimidad a Podemos. Y menos decir las barbaridades que están diciendo desde el bloque de la derecha. Ya tenemos las plagas de Egipto encima. Y pronto se empezará a negar la legitimidad del Gobierno, como ya ha ocurrido otras veces. Parece que hay muchos interesados en dividir de nuevo a España entre rojos y azules. Si no se pacta es porque no se tiene capacidad y si se pacta es que es un irresponsable. Por tanto es un acuerdo Constitucional, posibilitado por el mapa que han dibujado los españoles con su voto. Algunos dicen que este no es el PSOE de antes. Cierto, como que tampoco el PP es el de antes. Y por tanto nos tendremos que acostumbrar a nuevos gobiernos, coaliciones de bloques que antes con el bipartidismo no hacían falta.

Miren, la política no es tan de números, ni tan de estadísticas, como ahora los politólogos nos quieren hacer ver. La política es un cúmulo de sensaciones, emociones y connotaciones que la llenan de nostalgias. Nuestra ciudad tampoco se ha escapado de lo extraño de los resultados. Que Vox, un partido testimonial, se haya convertido en la segunda fuerza de la ciudad, es para preocupar a los dos partidos con más implantación en La Isla. O por lo menos deberían preocuparse. El PSOE ganador pero a dos mil votos por encima de Vox que está a unos tres mil por encima del PP. Y no todos lo votos de este partido, Vox, son de personas mayores, son de jóvenes votantes. No creo que la versión local de este partido sea la misma de la versión del Abascal. Lo pienso así. Escuchar Abascal da miedo. Recuerda a otros tiempos que creíamos olvidado. Pero no a los de aquí. De cualquier forma el PP es un partido de gobierno y mucho se tiene que replantear su situación en la política de la ciudad. Cuando los partidos se hacen institución se olvidan de que son partidos y por aquí se le escapa la fuerza, o sea, los votos.