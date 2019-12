Tiene relato la oposición

A punto de terminar un año lleno de incertidumbres e inestabilidad política, y con la perspectiva de que el comienzo de nuevo nos traiga un relato muy parecido. No hay nada fijo. Ni en política ni en la economía. Todo son comentarios futuribles y variados, que nos instala en un escenario de intranquilidad y preocupación. Y repito, creo sinceramente que con los lÍderes que tenemos al frente de los partidos políticos a nivel nacional poco podemos esperar. No tenemos estadistas, simplemente jefes al frente de unos partidos que no miran más allá de sus intereses personales.

Y cuando el año da sus últimos estertores, es habitual que se empiece a hacer balance de lo que han sido políticamente los gobiernos, tanto del país como de las ciudades. Generalmente siempre se suele examinar al gobierno. Pero, ¿y la oposición? ¿Qué ha hecho mientras tanto los partidos opositores? En nuestra ciudad, que es lo que más nos interesa, ¿cuál ha sido el relato de la oposición en este año que termina? No podemos olvidar que los partidos de la oposición forman parte del gobierno de la ciudad, están en nómina de la ciudad. Creo sinceramente que a estos partidos les ha faltado un poco o un mucho de reflexión.

Recordemos que ha sido un año electoral con unos resultados, locales, muy malos para partidos tradicionales. Estamos hablando de partidos que han sido y siguen teniendo opción de gobierno. El Partido Popular, primer partido de la oposición, quedó en las últimas elecciones generales la tercera fuerza política de la ciudad a mucha distancia del segundo, Vox. Los andalucistas sacaron apenas trescientos votos. ¿Cuál ha sido la reflexión de estos partidos con necesidad de cambios? Pues no conocemos ninguna. Ciudadanos, actualmente gobernando, no sabemos en qué va a quedar, si en un partido o en una reunión de amigos. Podemos, aparece y desaparece. Y esta es la foto de la oposición isleña.

Una oposición que debe, tiene, que ser necesaria y más ante los retos tan importantes que tiene diseñado nuestra ciudad para este año que comienza. No sabemos cuál es el dibujo de ciudad que tienen, si es que lo tienen. No sabemos qué opinan estos partidos sobre el proyecto de La Magdalena, sobre la parte este de la ciudad. ¿Están de acuerdo con todo? ¿Tienen una alternativa? Qué opinan sobre las obras, a punto de comenzar, del antiguo Janer. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen estos partidos una alternativa? ¿Y sobre La Leocadia? ¿Tienen otro diseño? Sobre el Parque de los Niños y Planetario, tampoco conocemos su opinión. ¿Tiene la oposición un escenario distinto al del Gobierno?. Este es su trabajo. Desconocemos el relato de la oposición sobre los asuntos importantes que tiene por delante nuestra ciudad.

El progreso de una ciudad depende de la visión que sus políticos tengan de ella y de la grandeza de sus ciudadanos. Pero sin duda sus políticos no pueden estar nunca por debajo de estos. Y en estos momentos la oposición no está a la altura de las necesidades de la ciudad. Feliz Año.