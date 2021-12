Los reinos de taifas de la política

Los socialistas, cuando gobernaban la Junta, dieron el do de pecho en la capital gaditana cuando impulsaron un plan de rehabilitación de vivienda que ha sido una de las iniciativas de mayor integración social que jamás se haya dado en esta ciudad. Aquel proyecto sirvió para la eliminación de una buena parte de la infravivienda, de los partiditos que poblaban un vergonzante porcentaje del caserío del casco histórico, y sirvió también para la rehabilitación de muchas casas y la construcción de otras.

Eso se desarrolló con el absolutismo del teofilato en Cádiz, con un Partido Popular muy fuerte que fue encadenando victorias electorales durante 20 años y que al final fue el que amortizó realmente aquel plan de rehabilitación para desesperación de unos socialistas que siguen sin tocar el poder en la ciudad desde 1995.

La ciudadanía que consiguió esas mejoras en su calidad de vida seguramente no le importa quién es el que lo hizo y ahí quizás está el quid de la cuestión y lo que a veces no se entiende desde las administraciones.Cádiz está gobernada por Adelante Cádiz; en la Diputación está el PSOE; en la Junta de Andalucía por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos; y en el Gobierno central, de nuevo el PSOE pero aquí con la ayuda de Unidas Podemos, que además no se llevan bien con José María González ‘Kichi’ y los suyos.

El puzzle político es complicado, a modo de unos reinos de taifas, y es muy complicado ponerlos a todos de acuerdo, salvo en contadas ocasiones como la SailGP, en la que todos colaboraron para sacar adelante el evento.

El problema es que las cosas se convierten en urgentes cuando se está en la oposición y en secundarias cuando se llega al poder. Hay proyectos que sirven de sobra como ejemplos.

La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, le ha dado un tirón de orejas al alcalde y dice que le está tapando las vergüenzas a su equipo de Gobierno, aunque dentro del armario tenga unos cuantos proyectos metidos en el cajón sin que salgan adelante, léase Valcárcel. Desde el Ayuntamiento se critica que Teófila Martínez haya presentado el proyecto del aparcamiento en superficie sin contar con el Gobierno de la ciudad e, incluso, dicen que eso no fue lo acordado en las jornadas participativas.

Hay proyectos que se van eternizando en el tiempo porque se mira de reojo el tema de la rentabilidad electoral. Si hago esto, puede que otro se lleve el mérito, como ocurrió con el Plan de Rehabilitación.Ha habido momentos en que la ciudad sí se ha aprovechado de tener amigos en otras administraciones, como cuando Teófila Martínez arrancó de Madrid el tratamiento especial o incluso el soterramiento de la vía del tren, pero no siempre ocurre así o a veces sirve también para volverse más dócil.

Cada uno tienen sus modos de hacer política y ahí están las urnas cada cuatro años para renovarlos o cambiarlos por otros pero, aunque suene a utópico, no estaría mal que de vez en cuando se juntaran y miraran por aquellos por los que trabajan y representan que por los intereses de sus propios partidos.