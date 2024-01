Va al centro de salud. Lo ha decidido. Lleva 15 días con paracetamol y lo síntomas no decrecen. Ha aparecido, además, un dolor de cabeza persistente. Que sumar al malestar general, la tos, la mucosidad y el mal cuerpo. Sabe que hay un primer filtro que es pedir la cita. Va a la máquina y extrae una clave. Cuando aparece en la pantalla y sale impresa por una ventanilla se acerca a la mesa correspondiente y amablemente se dirige a la funcionaria. Le dice que lleva dos semanas con paracetamol y no se encuentra mejor. Entrega su tarjeta sanitaria y la gestora escruta la pantalla y le dice que tiene cita, si quiere, el día 24. Es el día 2 de enero cuando recibe la oferta del 24. Son 22 días después. Lleva dos semanas con síntomas, malestar, la garganta, el dolor de cabeza. Y es la propia gestora la que le sugiere que pida ir por urgencias. Las urgencias son una suerte de puerta falsa para lo enfermos dependientes de la Junta de Andalucía. En sí mismo no piensa que sea algo urgente, ha ido por su pie, se mantiene pese a todo, pero tampoco es admisible que le den cita para 22 días más tarde. Acepta la transacción, irá al médico de urgencias. Anotan su nombre y le indican que antes pasará por triaje. Nueva espera. Algo más de media hora después lo llaman a un despacho en donde una enfermera realmente amable le pregunta las circunstancias y le indica que le recomienda que vaya al médico de urgencias, está en el despacho tal, primera planta. Hay otros enfermos esperando. Entran, salen pasado un tiempo que visto desde la espera se estima conveniente. Ni entrada por salida ni demora grande. Lo suyo. Así hasta que se oye su nombre. Han pasado tres horas desde la gestoría al médico de urgencias. Sale con certezas, es lo más importante. No hay esto ni lo otro, lo que hay va a remitir con estas recetas que se han transferido a su tarjeta sanitaria. Resumo lo que sería un reportaje periodístico, con los comentarios de la gente y las circunstancias de la humanidad doliente del Centro de Salud de San Fernando, da igual no decir el nombre. Un sistema despiadado gestionado por gentes amables y abnegadas, desde la gestora hasta el médico de urgencias. Debería saberlo el responsable de saberlo. Es lo real.