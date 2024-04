Decía Luis Aragonés que “lo importante son los ocho últimos partidos”. Pues lo sigue clavando el Profeta de Hortaleza. El Cádiz se lo va a jugar todo en esos ocho últimos encuentros de la temporada. Y va a necesitar suerte porque, al menos, necesita la mitad de los puntos en juego,12 de 24, para sumar al menos 37 puntos y esperar que sean suficientes para el enésimo milagro. Eso y esperar que los que están por arriba sumen unos cuantos menos. Lo seguimos teniendo difícil, para qué mentir, pero lo cierto es que estar tan solo a 3 puntos de salir del pozo con 24 en juego da cierto optimismo. La victoria del Athletic en Copa ha dado una bola extra, el haber más equipos metidos en la pelea por Europa y que se las van a ver con los de abajo.

Pero se impone la épica. El Cádiz necesita sumar en 8 partidos lo que le costó sumar en los primeros 15 de la primera vuelta. En la jornada 15, el Cádiz sumaba 12 puntos. Ahora necesita ganar esos 12 en estos últimos 8 partidos. ¿Misión imposible, teniendo en cuenta que además tenemos que jugar con Barcelona y Real Madrid? Pues en fútbol nunca se sabe. En fútbol es imposible para equipos como el Cádiz ganarle al Barça o al Real Madrid una liga a 38 partidos. A un solo partido todo es posible. A estas alturas de liga nosotros solo tenemos un objetivo en la cabeza, pero los grandes juegan mirando de reojo a cositas como la Champions y pueden estar más distraídos que de costumbre. Un factor gordo a tener en cuenta es el partido de esta tarde en Mallorca. Si a los de Ancelotti les da por coger la pájara pensando en el partido del miércoles ante el Manchester City y se dejan los tres puntos, pueden firmar nuestra sentencia de muerte en el partido de hoy ante un Barça, que de ganarnos se pondría a 5 puntos de un Real Madrid, ante el que tiene el siguiente partido. Y con la liga ardiendo el Barcelona va a matar. Pero nosotros tenemos que olvidarnos de todo y tratar de tener los cinco sentidos en lo nuestro. El Barcelona de hoy no es el de unos meses atrás. El equipo ha mejorado muchísimo y hasta sin alguno de sus mejores futbolistas tiene más peligro que Oriol Junqueras en las escopetas de la feria. Pero ganarles o rascar un empate no es misión imposible. Se demostró en la era Cervera. La base es una enorme concentración defensiva y aprovechar arriba las ocasiones.

A la hora de escribir estas líneas no conozco el resultado del Betis – Celta, pero si a los gallegos les ha dado por ganarle al CurroBetis, que es muy dado a lo de Puerta Grande o Enfermería, como no le ganamos a los de Xavi estamos ya llamando al timbre de la Venta del Nabo, con alojamiento Todo Incluido. A estas alturas de liga tienes que dejar de mirar arriba y tienes que hacer tu trabajo. Vamos a jugar este partido como si fuera el que decidiera el descenso o la salvación, porque además es que puede que sea así. Ganarle al Barça no es misión imposible. Y si lo fuera, para eso hemos demostrado muchas veces que eso no nos importa nada. A por los 3 puntos.