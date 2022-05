Hasta el rabo todo es toro

Pues sí, es cierto que el Cádiz lo tiene complicado para la permanencia, porque no dependemos de nosotros mismos. Ea, pues hasta aquí mi análisis pesimista de la situación. Porque pareciera ya que estamos descendidos cuando lo único que estamos es en puestos de descenso, que no es lo mismo, oiga. Aquí queda un mundo por jugarse y si hay que llorar o lamentarse pues se hace, pero nunca antes de las diez de la noche de hoy. Yo estoy totalmente convencido de que hay muchas opciones reales de salvarnos. Antes que nada, tenemos que hacer nuestro trabajo, que no es otro que ganar en Vitoria. Y a partir de ahí esperar que el fútbol pueda consumar su lógica. A ver, el Mallorca ha ganado solo dos partidos esta temporada fuera de casa y ha empatado tres. Los otros trece los ha perdido. O sea, que estadísticamente (dado que nos vale un empate del Mallorca si nosotros ganamos) hay una posibilidad del 72 % de que el Mallorca pierda o empate su partido ante Osasuna. Otra cosa es que en fútbol pueda pasar cualquier cosa, pero los números son estos. Más complicado veo la derrota del Granada en su casa ante el Español, pero cosas más raras se han visto en fútbol. Y para rara, la siguiente combinación: si faltando unos minutos para acabar la jornada se diera esa victoria del Español en Granada, nosotros fuéramos empatando en Vitoria y el Mallorca empatara en Pamplona, necesitaríamos pedirle al cielo un gol del Mallorca, puesto que en ese caso el Mallorca se iría a 39 y dejaría a Cádiz y Granada con empate a 37, donde salimos ganando nosotros. No me digan que no sería curioso, después de toda la semana queriendo que pierda el Mallorca, que gritáramos como posesos el gol de la victoria de los de Aguirre. Pero dejémonos historias, que lo más fácil es ganar y esperar a que Mallorca pierda o empate, o que pierda el Granada. Yo, tengo fe en alguna de esas carambolas. Curiosamente lo que más me preocupa es nuestro partido, que salgamos atenazados por la presión y nos pesen los pies. Pero si el Cádiz mantiene la cabeza fría, juega como lo ha venido haciendo y tiene claro lo que se juega, se pueden sacar los tres puntos y luego, que sea lo que Dios quiera. Precisamente nosotros salimos en el peor puesto de la parrilla y, por eso mismo, son otros los que tiene más que perder. Nosotros solo podemos ir hacia algo mejor a lo que tenemos ahora mismo.

Y si finalmente no puede ser, habrá sido merecido por la nefasta primera parte de la temporada, pero de eso, insisto, nos acordamos si sucede. Dijo alguien que "Las personas nos pasamos la mayor parte de nuestra vida preocupadas por cosas que nunca pasarán". Pues más claro, agua. Las negatividades, los pesimismos, los lloros anticipados y los pésames antes de tiempo guárdenlos en una bolsa y amárrenla hasta esta noche a las diez. Prohibido abrirla antes. Porque si es posible el descenso, hay algo más importante en todo esto, y es que ES POSIBLE LA PERMANENCIA. Así en mayúsculas. Yo tengo buenas vibraciones. Lo vamos a conseguir.