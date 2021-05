Hasta el rabo todo es toro

Se acabó lo que se daba. Esta noche se pone punto y final a la que puede ser la mejor temporada del Cádiz en Primera División. En clasificación estamos a un pasito de mejorarla y lo del juego ya es a gusto del consumidor. Pero si el fútbol son objetivos a cumplir, tenemos que coincidir con el entrenador cadista que la temporada ha sido de sobresaliente. Salvarnos a cuatro jornadas del final no entraba en los planes ni del más optimista de los aficionados. Y es lo que quedará de la temporada, nada más y nada menos. Cuando se consigue el objetivo nadie se acuerda ya de lo que queda de temporada. Algunas veces ni los propios futbolistas. Y es una pena. Está claro que el objetivo se cumplió esta temporada y la pasada, pero un denominador común de este Cádiz en estos años es que en cuanto se consigue el objetivo se acaba la temporada..

Parece dar igual los partidos que queden. Y te queda una sensación de mal sabor de boca que, aunque evidentemente no va a hacerte olvidar el temporadón, si que te hace perder interés en esos partidos. Y da pena porque el equipo no se merece acabar así las temporadas después de hacer una machada como la del ascenso y la de la permanencia. La mente parece estar ya en otro lado desde que se consiguió lo que se buscaba (de manera impecable, todo hay que decirlo) y da la sensación de que da igual que queden tres partidos que doce. Comprendo que habrá jugadores que hayan estado a tope de tensión para lograr el objetivo, que haya otros desmotivados por la incertidumbre de saber si se quedan o se van y que haya otros que no tengan ritmo por haber jugado muy poco, pero lo cierto es que si es una bicoca jugar con un equipo con la tarea hecha ese es el Cádiz. En Pamplona podemos incluso achacar el tema arbitral para haber arañado un empate, pero el Elche nos pasó por encima. Si usted me pregunta si yo firmaría conseguir todos los años el objetivo a tres o cuatro jornadas del final y perder luego esos tres o cuatro partidos eternamente le diría que sí, rotundamente. Lo firmo hoy mismo.

Lo cual no quiere decir que me cause cierta sensación de podemos llamarlo tristeza, por no dar la sensación de no estar metidos hasta el final, no digo ya al 100 por 100 porque eso es imposible, pero al menos en un 75. Por la sencilla razón de que no nos merecemos acabar la temporada otra vez con tres derrotas, y los primeros que no lo merecen son los futbolistas.

Esta claro que si hoy volvemos a caer ante el Levante nadie se va a acostar llorando en Cádiz y que si ganamos tampoco vamos a salir a la calle a celebrarlo. Pero a mi siempre me ha gustado ponerme en el pellejo de los otros que necesitan nuestros puntos. Porque si otro equipo del que nos hicieran falta victorias hubieran aflojado el pistón de tal manera pondríamos el grito en el cielo. Solo es eso. Temporada de sobresaliente, esfuerzo y compromiso máximo, garra, pasión, entrega, fe en nosotros mismos. Solo nos falta poner la guinda a la que va ser la mejor temporada en Primera. A por ello.