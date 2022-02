Lo que no nos quitarán

La guillotina va a caer pronto sobre la Casería. Estaba cantado. Durante un tiempo no demasiado largo seguirá nuestro Bartolo pero se trata del reloj de arena, ya le han dado la vuelta, está empezando a correr el tiempo, que había estado detenido. "Costas" ha hablado y es como lo que se decía de Roma cuando hablaba: causa finita. Digo que irán los tractores y los camiones para llevarse la parte de Marruecos y Túnez, Grecia, Turquía y el Caribe que hay allí. Ese entorno estará un tiempo como lo hemos conocido, del mismo modo que hemos visto muchos otros rincones de la Isla en otro tiempo: abandono e incuria. Fin de la cita. Pero hay algo que no nos podrá quitar Costas, ni nadie: el paisaje. Particularmente me ha entusiasmado desde la primera vez, desde ni me acuerdo, ese momento mágico en el que el sol, una gelatina naranja en el horizonte, se hunde lentamente en el mar. Y, sobre todo, lo que luego acontecía: la noche oscurece con su llegada todo lo que no es el mar de la bahía, que se ha guardado dentro el cofre de la luz y abre su tapa para llenar de un azul único la superficie del agua. Dura diez minutos, media hora pero son los diez minutos, la media hora más hermosa que pueden darte las estaciones. Mucho más cuando, en la pleamar, oyes el débil oleaje que choca contra los palafitos del Bartolo mientras comes una dorada maravillosa, o el choco sucio que te trae Macarena, la sobrina de Bartolo, en una fuente. "Costas", si me lees ya sabes un poco de por qué los isleños no acabamos de entender del todo que nos quitéis la gloria bendita de ese lugar de ensueño al que todos vamos, todos hemos ido por lo menos una vez para comprobar que era cierto el bocaboca de que no había que perderse una tardenoche en la Casería, al pie mismo del mar, con la sabrosísima carta-menú de la antigua Cantina del Titi con el ejército de amables camareras y camareros sirviendo el sabor del mar de enfrente. No, no nos podrán quitar el paisaje ni, mucho menos, la nostalgia de los días felices. Confío, pues, en la tenacidad de Patricia Cavada para llamar a la puerta de Costas para que hagan el Paseo Marítimo de la Casería, de toda la Casería, no el breve espacio de ese perfil en donde se construyeron casillas de madera para guardar las artes de la pesca, las cosas de los que salían de la puerta misma hacia el trabajo diario de sobrevivir. Una de las sonrisas más apreciadas de la Isla, ese lugar mágico del que hablamos, estará mellado hasta que se cumplan los compromisos. No será ya nunca esa sonrisa en donde vivíamos algunos días.