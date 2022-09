Por qué esta obsesión con la sacarina? Te ponen el café en cualquier bar o ciudad y te plantan con el café tu sobre de sacarina. "Mire Vd. yo no quiero sacarina. Ni soy diabético ni estoy gordo". Me extraña tanto ahínco en su promoción. Una consecuencia, el cultivo de la remolacha azucarera se ha ido al garete con miles de puestos de trabajo. Había tres fábricas en Jerez. Por otra parte, incongruencia, es muy general que te digan en la farmacia "mire Vd. yo no quiero química, quiero productos naturales". Y sin embargo nadie pone reticencia con la dichosa sacarina. Y además que los medicamentos están más que experimentados y controlados, aunque sean de síntesis.

Se usa la sacarina así como el ciclamato y otros como sucedáneos edulcorantes. Y son buenos para quienes no producen insulina en su páncreas por ser diabéticos, que precisamente consiste en que las células de Langerhans del páncreas no producen insulina. Que es una sustancia fundamental para controlar metabolizando el exceso de la glucosa. Esta por hidrólisis se descompone en CO2 más H2O más energía, que es la que mueve hasta tu corazón.

Todo el mundo debe saber que la glucosa (el azúcar que es un disacárido que se convierte en dos moléculas de glucosa) es la gasolina del ser humano. Sin ella no podríamos vivir. Es como la gasolina del coche. Si de Cádiz a Sevilla necesitamos 20 litros de gasolina, el coche la gasta, pero si echamos más cantidad, ese exceso se convierte en tripa y engordamos. Pero si no tenemos insulina es cosa grave. Por eso el diabético no puede tomarla, pero tú y yo si, alma mía.

Lo primero que estudiamos en Biología son los llamados Principios Inmediatos: Glúcidos, Prótidos y lípidos que componen la dieta alimenticia a saber aproximadamente en la proporción respectiva de 60/ 30 / y 10% Es decir hidratos de carbono o azucares, carnes y grasas. Por tanto ¿qué es eso de suprimir los hidratos de carbono? Aunque sí es verdad que el pan, los garbanzos, el arroz y demás son hidratos de carbono. Pero tomar el café sin azúcar o negarle a los niños un caramelo…es una estupidez. Siempre y cuando, como queda dicho no seas diabético. Que por cierto es una enfermedad que se hereda. La tipo UNO, que también existe la DOS que es simplemente cuando te atiborras a diario de pasteles o sucedáneos. Y te pones barrigón.

P/D Mañana cuando vayas al bar y te ponga sacarina di que quieres azúcar blanca o morena, que es igual. Sólo 4 calorías /g. Y si dos, basta con que después andes o corras a paso ligero, que tu cuerpo, coche, las quemará. Y ¡ojo! con las mentiras y barbaridades que dice Face book sobre la diabetes. Haz caso solo a tu médico.