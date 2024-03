Cuando alguien fallece, sea o no conocido o superconocido, la frase más clásica y habitual que se escucha es “era muy buena persona”, aunque no se le conozca, tanto familiar, como social y empresarialmente. No es el caso de Pepe Parrado porque él sí que era muy buena persona, un cúmulo de virtudes, entre la humildad, saber estar, discreción y amabilidad que siempre le caracterizaron.

Un amante de Cádiz y un defensor de todo lo que significa su provincia y muy especialmente su pueblo natal, Medina Sidonia. Un emprendedor de numerosos negocios, todos con su sello profesional inconfundible por el que el público le ha correspondido en todas las etapas de su vida.

En 2012 encarnó al Rey Baltasar, en la Asociación Reyes Magos de Cádiz, y lo hizo como siempre con mucha humildad, sin afán de protagonismo y con una vocación de servicio encomiable. Era un trabajador nato y colaboraba con todos, por eso era habitual verle todos los años ayudando en el reparto de juguetes para los niños más necesitados. Estaba en los actos más significativos de la Asociación porque fue un Rey Mago que cumplió a rajatabla uno de los principios más importantes: trabajar por la campaña ‘Ningún niño sin juguete, ningún niño si ilusión’.

Pepe Parrado respetaba a todo el mundo y nunca le escuché una mala palabra. Le encantaba el Carnaval, la Semana Santa, la Hostelería, el Turismo y sin olvidar su Cádiz CF. Estaba siempre atento al Diario de Cádiz y muy orgulloso del reportaje que le publicaron el año pasado sobre los caracoles, una de las especialidades de sus establecimientos. Fue, al igual que sus familiares más allegados, fiel colaborador de todas las revistas de Línea 6, pero además era amigo entrañable que ya tiene que estar en la Gloria, el mejor sitio posible porque así se lo merecía.

Descansa en paz, amigo, y un fuerte abrazo a sus familiares, especialmente a su hermano Juan y a su hijo José Antonio.