Diez puntos, casi once

La encuesta de intención de voto en San Fernando realizada para 8 Televisión da al partido de Patricia Cavada casi el 32 por ciento de los sufragios, casi once puntos más que al partido de Pepe Loaiza. Por si no la conoces: PSOE, 31,95%, 9 concejales; PP, 21,01%, 5-6 concejales; Podemos, 17,02%, 4-5 concejales; Cs, 11,98%, 3 concejales y Andalucistas, 13,8%, 3 concejales. De repetirse estos resultados, la actual coalición de socialistas y andalucistas volvería a gobernar la ciudad con los apoyos puntuales de Podemos en los temas más a la izquierda o de Cs, más al centro. Los resultados del Partido Popular en esta muestra no pueden ser, pues, más negativos. De haber gobernado San Fernando y la Diputación en el anterior período logra un descenso que de seguro preocupará a los responsables tanto locales como provinciales de la formación que lideró Mariano Rajoy.

No es la última palabra argumentarán, como mínimo. Y alguno habrá que piense que la encuesta esté "dirigida" o que se ha hecho en los momentos más preocupantes de la formación, con un líder por elegir y un partido que refundar, de hacer caso a ese hombre mal encarada y antipático llamado José María Aznar. No son los tiempos los más propicios, por ello la sonrisa segura y auto satisfecha de Patricia Cavada y el auto control sobre las emociones que le produce Fran Romero con su obstinada presencia en lo mediático, se aguanta las ganas porque se está a cuatro escaños de la mayoría absoluta y siempre hay ese fondo de armario electoral del partido que puso en lo más alto Antonio Moreno.

Pero todo puede cambiar porque Cs puede recuperarse electoralmente y si encuentran un candidato o una candidata con fuerza, una Inés Arrimadas cañaílla, las cosas cambiarían. El mundo de Podemos isleño sigue en pie, mantiene un discurso en la línea anticapitalista, y se han adueñado de "la Izquierda" neta. Todo va a depender de lo que se haga en el interior del Partido Popular, con un liderazgo sólido de Loaiza, que deberá presentar una lista bien organizada y potente para subir a los ocho concejales mínimo. Y para mí la incógnita andalucista, que mantiene siempre un cuerpo electoral muy dinámico que compra el discurso que si "nosotros" estuviéramos en Madrid se defenderían de verdad los intereses de Andalucía porque no "tenemos" obediencia a los partidos "centralistas", que no miran por su tierra. O sea, lo de siempre, no le da ni un diputado desde hace decenas de años pero no por ello se bajan de ese burro y aplauden a los nacionalismos y separatismos varios que están desangrando y enfrentando a nuestro país.

No vivimos en una burbuja junto al Atlántico sino en este país del que el poeta dijo que había muerto.