Los puntos del Reus

La situación del Reus es triste. Son las cosas a las que lleva convertir a los equipos de fútbol en sociedades anónimas deportivas. El fútbol se mueve por pasiones, y las empresas se rigen por beneficios económicos. Se trata de cuestiones que a veces no van por el mismo camino.

El Cádiz ganó al Reus por 2-0 en la primera vuelta, y Epaminondas está preocupado por lo que vaya a ocurrir con esos puntos si al final se retira el Reus. En la tertulia de la taberna del Tríplice se lo trataron de explicar. "Los puntos no se pierden y en la segunda vuelta, si al final el Reus no juega, esa jornada se descansará y se sumarán tres puntos a todos los equipos que ganarán sus partidos por 1-0".

Parece que la empresa estadounidense US Real State Investment ha comprado el Reus y debe hacer frente a una importante deuda económica. "¿Es como lo de Sinergy?", preguntó. "No, ese es otro tema diferente", le respondieron.

Los jugadores del Reus se están marchando, y la empresa ha recurrido al TAD la sanción de tres años de expulsión del fútbol profesional que deben soportar. No es un tema fácil de arreglar. Uno de los propietarios, Clifton Vincent Onolfo, está tratando de acelerar los trámites y solucionar los problemas.

"¿Onolfo?, me suena", dijo Epaminondas. Cuando pequeño en su colegio en Grecia tuvo un compañero de clase de apellido Onolfo. Recuerda que era de origen italiano, pero de todas formas no debe haber muchos Onolfos en el mundo. Ha decidido llamarle por teléfono para decirle que mucha suerte con el Reus pero que los puntos del Cádiz no se tocan. Además va a ofrecerse como asesor deportivo del Reus. Desde luego estas tertulias no serían lo mismo sin Epaminondas. "Onolfo sin hache, ¿verdad?", preguntó antes de salir.