Muy dispuesto y con un cierto punto de orgullo cívico en tu cabeza te diriges en tu coche una mañana cualquiera al denominado Punto Limpio de la avenida Pery Junquera. En el maletero, bien separaditos en bolsas, llevas madera, cerámica, vidrio, plásticos, ropa más que vieja y alguna pieza suelta de no sé qué por ahí. En la puerta del recinto está el habitual chatarrero buscavidas que te pregunta si llevas algo de metal. Pues esta vez no; de todo lo demás sí.

Lo primero que te encuentras es que, una vez traspasada la puerta principal, un poco más adelante hay unos conos indicativos que impiden el paso a los vehículos. ¡Ah, esto es nuevo! Dentro, un camión descarga escombros y restos de derribo. Tras un rato de espera, y una vez se marcha el camión, el empleado del lugar se acerca y te explica que a partir de ahora sólo se puede descargar en turnos de uno, y además te pide una serie de datos personales para comprobar que eres vecino de San Fernando. Al parecer, eso se está haciendo para impedir que vengan de otras poblaciones y porque "mucha gente se ha quejado de que con sus impuestos se paga el reciclaje de otros municipios" (?). Quedas registrado y ya puedes soltar tu cargamento destinado a reciclar y cuidar el medio ambiente.

Entonces, cuando te pregunta, explicas al solícito empleado que llevas un material muy diverso.

-"Ah, vale, tírelo todo en esa cubeta"

-¿Cómo? ¿Todo en el mismo sitio?

-Sí, sí, ya luego viene el camión, se lo lleva todo y ya lo reciclan…

-Pero es que aquí va plástico, ropa, cerámica…

-Sí, sí, todo ahí

O sea, que te podrías haber ahorrado las separaciones, tú que has llegado a desenroscar las tapas de los botes de conserva para poner en un lado el cristal y el otro el plástico, y que has enjuagado los tarros para que no caigan tantos restos de tomate al contenedor.

Sales del punto limpio con una gran confusión en tu cabeza concienciada y empieza a crecer el descuidado guarro que, tras un proceso complicado de educación, todos llevamos dentro. Te vienen unas ganas enormes de regar las esquinas y de mezclar contenidos en los contenedores tan bien dispuestos cerca de tu casa, y sólo la pequeña conciencia que nos van dejando impide que te conviertas en un vándalo más de los que salpican esta ciudad.