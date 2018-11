Un punto de conexión

Tenemos la generación de jóvenes más preparada de la historia de este país. ¿A que lo han escuchado más de una vez? Somos muy aficionados a las frases hechas, a los lugares comunes. Nos lo ha enseñado el lenguaje tertuliano de los medios de comunicación. Bien, es posible que sea cierto. o quizá no, la pregunta ahora es ¿para qué? Otra frase hecha: tenemos las peores universidades de Europa. Esto también está tomado de las tertulias. Se mide por una serie de ranking con los que hay un grupo de listos, los más preparados de la historia, que se ganan la vida. Bien, quizá sea cierto. Los barómetros inciden en que existe una correlación directa entre las mejores universidades y las que más presupuesto tienen. Nos ha jodido mayo, pues claro. Al Real Madrid le pasa lo mismo. Tomamos como grandes frases perogrulladas.

La Universidad de Cádiz no tiene por qué ni debe ser la mejor universidad del mundo. De hecho, no tienen ningun a obligación de estar entre las cien primeras. La Universidad de Cádiz tiene la obligación de formar a estudiantes que, en la medida de sus posibilidades, sean útiles para la sociedad. Incluso si son útiles para la sociedad gaditana, para su territorio, mejor que mejor. Es decir, vamos a poner que la Universidad de Cádiz fuera una de las mejores, que estudiar en ella, como es, sea prácticamente gratis para los buenos estudiantes. Y que según van titulando nuestros brillantes estudiantes cogen el primer tren o avión con destino lejos de aquí para no volver, como suele pasar. Estupendo. Una inversión de los andaluces para llevarse otros el talento gratis.

Lo que necesita nuestra Universidad es conexión con el territorio. Del mismo modo, el territorio tiene que mirar a la Universidad como el lugar de donde puede abastecerse para mejorar la vida de sus ciudadanos. Esta tarea reside en unos órganos que no pueden ser decorativos, los consejos sociales. No se hace en dos días, naturalmente, pero se empieza a hacer de alguna manera. Y sí, inversión; y sí, empresas; y sí, estudiantes preparados. Y, sobre todo, pilotado por gente con liderazgo y que sepa. Al final, todo se resume en otra palabra teruliana: meritocracia.