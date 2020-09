Políticos y daños colaterales

El miedo es la única frontera totalmente libre de cargas. El miedo debería cotizar en bolsa. Si todos aportásemos más miedo, el mundo nadaría en el terror. Y el miedo se consigue con inseguridades, coerciones, amenazas y verborreas ¿Por qué digo esto? Porque esto de asustarnos parece una política orquestada para que nadie piense. O pueda tener un conato de pensamiento. Y, a veces, eres consciente de ello. Están las redes sociales para enredarnos y las televisiones y la sanidad y la educación y…

Malos tratos, violencia, mujeres maltratadas o muertas y siguen las manifestaciones de protesta de políticos y asesores con foto y prensa, sin solucionar nada. Subida de la luz y de los carburantes. Las pensiones amenazadas por los truenos del miedo. Navantia, hierros, subcontratas, sindicatos, accidentes de tráfico, estadísticas… Todo el telediario trufado de desgracias. El covid, los colegios, crisis en sanidad…Esto genera intranquilidad, inseguridad, aislamiento. Y estoy escribiendo yo también, de lo que habla todo el mundo. De lo que padece todo el mundo. Sanitariamente existimos muchísimas personas con diversas enfermedades cronificadas. Es la gente que se ve aislada de un sistema sanitario que por el covid niega las citas presenciales, la que no puede acceder ni a hospitales ni ambulatorios si no lleva la consulta en carta. Controles en las puertas hasta para los mismos profesionales. Mozos controlando a médicos. La presión política que pone al funcionario siempre como culpable de lo que ellos mismos no pueden controlar. Y en medio de todo, la inútil verborrea para que nadie entienda nada. Lugares comunes, vacíos tóxicos redundancias ya tópicas. Cita previa. Latín citare, señalar día y hora, luego el previa sobra porque en la cita a secas va incluido. Años de edad. Una de las acepciones de año es edad, tiempo vivido. De edad sobra. Persona humana. ¿Será por lo inhumanos que somos actualmente? Porque persona es el individuo de la especie humana. Todo lenguaje es político. Prever con antelación, prever es ver antes y ante es antelación, que sobra. Recordar de memoria, recordar es eso en sí mismo extraer datos de la memoria pleonásmica otra vez.

Y la gente se cansa de ese muro, como un tetris que cae sobre ella. Ocupada todo el tiempo sin pensar. Sintiendo como las garras de la ansiedad no le dejan vivir ni dormir. A esto añádanle el miedo al contagio, las mascarillas, el sudor, los bancos no presenciales, la impotencia surcándole la ira. Sin espectáculos, sin fútbol, sin toros, sin ídolos de masas, y con menos dinero que nunca, ayudas mínimas que no ayudan. Ni pan ni circo. ¿Nuevo orden mundial? Siguen hablando los políticos, esos comerciantes que promueven por interés, y que ayudan a no ayudar. Con toda la enrevesada situación, ellos en sus notas de prensa, que son informativas y no prensadas, verborreísticamente, dicen, refiriéndose a la senectud sanitaria. "Una población que presenta una serie de necesidades a las que dar respuesta para así crear un entorno físico y social mejor donde envejecer dignamente y con calidad". ¿Usted lo entendió? Los mediocres se escudan en sus frases vacías.