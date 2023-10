El Quijote es uno de los libros más traducidos del mundo, junto con la Biblia. Pero las traducciones al árabe son escasas. Según la Biblioteca Nacional, "las traducciones del Quijote al árabe han sido tardías (ya bien entrado el siglo XX) y realizadas siempre por estudiosos que desempeñaron su labor con un gran rigor filológico". La enorme distancia cultural y lingüística, como ha señalado la crítica, es la causa de este retraso, al que se añade la dificultad de la propia obra. La primera traducción de la Primera Parte, que ha permanecido inédita, fue la realizada por Naib Abu Malham y Musa Abbud en 1948, por encargo de la UNESCO. En 1957 se publica la primera, también de la Primera Parte (e incompleta), a cargo de Abd al-Aziz al-Ahwani. Abd al-Rahman Badawi publica en 1965 la suya, completa, muy rigurosa desde el punto de vista filológico. Actualmente disponemos de las traducciones de Sulayman al-Attar (El Cairo, 2002) y Rifaat Atfah (Damasco, 2004).

Somos tan carajotes que, ahora, el chiste, nuestros chistes, son objeto de investigación para los psicólogos sociales. Dicen que el humor negro es propio de culturas -¿culturas?- individualistas e igualitarias y no de culturas colectivistas. La verdad, que siempre resulta parcial y efímera, hace que textos de culto, si se miran a lo largo del tiempo, caigan en tonterías asociadas dignas de más chacotas y pare de contar. Pero ahora andamos peor que nunca, histéricos y blandos, mal binomio, para tantas cosas.

En Españita, el chiste ese de "paga, no seas judío" o "según la Ley de Mahoma, tan m… es el que da, como el que toma", que se dice con asaz frecuencia, si lo escribe uno en Internet, se hace "reo de muerte" de los Benengelis de turno.

Copio esto y luego aclaro: "Creo, firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la santa Iglesia católica romana, y el ser enemigo mortal, como lo soy, de los judíos, debían los historiadores tener misericordia de mí, y tratarme bien en sus escritos…". Es el capítulo VIII de la segunda parte del Quijote, y es Sancho quien lo dice. "De los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas", se desconsuela don Quijote al enterarse que el autor de su historia es un moro (capítulo III, segunda parte). Aparece la sodomía o pecado nefando, cuando en la segunda parte, habla del rey de Argel: "Pues entre aquellos bárbaros turcos en más se tiene y estima un muchacho o mancebo que una mujer por bellísima que sea". O "no te fíes de ningún moro, porque todos son marfuces" (traidores, pérfidos, en la primera parte, capítulo 40). Y, se queda uno pasmado cuando la Real Academia de la Lengua, cuyo expresidente Darío Villanueva decía que no tiene "ningún sentido un Diccionario censurado en el que no aparezcan las palabras que son despreciables y aborrecibles". Sin embargo, hace poco, eliminó el término "mahoma" del diccionario -aparece todavía en la vigésimo primera edición- cuya acepción se definía como "hombre descuidado, gandul"; pero mantiene mahomía, que aparece como: "f. And. p. us. Acción mala" en la vigésimo segunda.

Si ahora, la pusilánime, hedonista e hipócrita sociedad actual se rasga las vestiduras ante cualquier comentario en las redes sociales, ¿qué ocurrirá si se dedican a exigir la desaparición de estas y tantas referencias literarias en textos inmortales? Deberían los traductores marroquíes ser invitados a Argamasilla de Alba y recluidos con honores en la cueva de Medrano para dar pátina de siglos a la sin par traducción. No sería mala idea y acercar Cervantes que los padeció a ellos, podría servir de nexo de unión hacia el futuro.