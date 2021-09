Algunas veces, la gente habla de Nostradamus y aplica las cuartetas a lo que creen que ven. Para servidor el Nostradamus español es el Quijote. Muchos de los pasajes, jocosísimos, contienen situaciones que, junto con las redes sociales de hoy, parecen calcaditas. Ejemplo certero es la aventura del rebuzno.

El capítulo de marras, lo recuerdo para el que lo leyó y para el que sin haberlo leído dirá que lo leyó. A un regidor de pueblo se le perdió un asno. La moto de entonces. Otro regidor, o concejal, del mismo pueblo le dio pistas y señas de haberlo hallado en el centro del monte. Lo buscaron, y como no lo encontraren, decidieron rebuznar cada uno por un lado del bosque para atraerlo con los rebuznos. Rebuznaban y el rebuzno del otro les parecía el del asno, con lo cual daban vueltas y vueltas encontrándose entre ellos. El burro no podía aparecer ya aunque fuesen los plácidos domingos de los rebuznos, porque estaba muerto. Cuando se encontraban rebuznando ambos, un regidor, concejal, le dijo al otro: Ahora digo -dijo el dueño- que de vos a un asno, compadre, no hay alguna diferencia, en cuanto toca al rebuznar, porque en mi vida he visto ni oído cosa más propia. Cuando volvieron al pueblo, aldea o villa villana lo fueron contando a la gente piropeándose entre ellos por la calidad de los rebuznos. La gente de los villorrios, aldehuela, aldeorrio, burgo, casería , caseríos, logares, puentes, ínsulas, etc, cuando se enteraron en viendo pasar a uno del rebuzneo original, le rebuznaban. Así, se llegó a enfrentamientos de unos con otros, a puñetazos, lanzones y bieldos…porque lo tomaron por una afrenta personal insoslayable.

¿No es lo que pasa hoy? Denominemos rebuzno a los tópicos, frases hechas, pensamientos impropios, añadámosle frustración, mediocridad y faltas totales de respeto y valores y tenemos la sopa para el caldo a punto.

Palabras vacías…hueras, mentiras, verborragia, venta de eufemismos, de manera que el lenguaje que usan los políticos están tan eufemizados que se nota el cocido antes que el fuego, ejemplo las denominaciones de ciertas concejalías: De Acción por el Clima y Transición Energética, desarrollo e implantación de la Inversión Territorial Integrada; o cuando hacen algo en una barriada una nimiedad que "siempre será fundamental para los núcleos residenciales"… toma ya. O, el actual modelo de desarrollo está produciendo un impacto muy negativo sobre los ecosistemas… ¿Cuántos hay? Para ello se crean concejalías para la coordinación de trabajo y colaboración de las Áreas Municipales para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, con un impulso fundamental, claro…

Y no se enteran de la ampulosidad vacía, ni de que las mentiras enfatizadas son más mentiras, y que la gente está a la gresca con ellos y con todos. A Sancho lo molieron a palos por rebuznar y creer algunos que hacía burla. El estandarte de batalla entre los pueblerinos aherrojados llevaba la leyenda clara:

No rebuznaron de balde ni el uno ni el otro alcalde.

Más triste que el rebuznamiento es la falta de entendimiento, en medio de rodeos, alusiones, perífrasis, ambigüedades y digresiones. Lenguaje arcaico ya, el rebuznado de prensa.