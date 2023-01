En La Isla hay más retranca que populistas en América latina, antropopitecos en zoológicos o desforestación en el Amazonas. En La Isla el que no está resentido, anda haciendo un master sobre el resentir, como una de las bellas artes, para ver si entra en un Ateneo o institución académica o así. En La Isla... Juro que he visto perorar en estos términos más veces que vasijas tiene un museo, sobre todo a personas que, en algún momento, sostenían lo contrario, es decir que La Isla era lo mejón, según el rasero o el momento en el que se hallasen. Me acordé de mi amigo el Babeta, ex tertuliano del Falla, que invocaba siempre que sucedía un desafuero a las coñetas de la Caleta y a las pamplinas de la plaza de Mina. Para él, por lo visto, la burguesía gaditana era más noble que la alta aristocracia isleña, como las bocas y los chocos con las potas.

Fue precisamente el Babeta de la Isla quién en compañía del Javi Bigotera, declamador de trovas y de trabas, vivió la dualidad isleña en propia experiencia. Habían ido a un recital de cante a una asociación vecinal de barra y bingo y les salió un liróforo estrofador, subserie declamativa-pregonífera, vestido con traje gris corbeta, calva tipo ensenada, con algún pelo ralo peatonal, que es el que cruza el vado de un aladar a otro, por si tapa algo o algo queda por tapar. Declamó unas estrofas no por sensibles menos elegantes y juró y perjuró que no le daban sitio porque era radical extremista, bebedor guadiana y parafarmaceútico andrógino de aloes, mixturas y panaceas. ¿Usted cree, de verdad, que es por eso?

Coño, no me pregunte, no vea usted, lo que yo creo.

El Babeta, perejil de mil salsas, juriscalzonazo de cartas al director, dado a la albórbola, a la algazara y al triunvirato, y también a la ilécebra y al ananga ranga Kamaladhiplava

se encontró a un politiquillo de cuarto al tres, y lo señaló contra todos.

Oye, que por qué tenéis marginado a Fulanillo del Mindalla, que es un recitador no dado ni al frigonianismo ni a los aspavientos, a la filatería y a los endiosamientos capitulares...

¿Qué? Pero, sí nosotros no sabemos ni qué es eso.

El Babeta, dado también a la badomía interestelar de mostradores y barras para más ítem, habló con la oposición, con los sindicatos, con las asociaciones afiliadas y con las prosternadas, con los entes que perciben y nunca se aperciben y también habló hasta con el barjuleta de turno.

No hay derecho. ! No hay derecho!

Al recitador de marras, felibre advenetricio aquejado de penelopismo astringente, letrisado de vanidad, con una vuelta amarilla tapando las arrugas golleteras, más numerosas que el pelo ralo, decrépito y furtivo, lo invitaron a presentar un libreto sobre las coñetas caleteras, los burgaíllos, y los chochos de vieja…Aceptó, porque dijo que sin su aportación no podría celebrarse el Congreso de la Lengua…

¿A cuántos conocen ustedes que piensan así? Ajú… casi toa la Isla.