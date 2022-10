El tiempo es la guitarra que, con sus cuerdas, inicia melodías que nunca volverán. Culpo a la desidia, a la apatía, que no al dinero. Y a las miserables almas humanas que se refocilan en ser miserables. Lo veo en la calle, en las reuniones coincidentes, en los compañeros, pobre palabra sindicalizada y vacía. Por eso evoco y cuento cosas de aquella isla que hoy es ínsulo, difícil, cada día más, intransigente, apático, otra vez, desmazalado, flojo, caído, dejado…

La Isla tuvo momentos de una cultura programada digna de Andalucía, comunidad al menos. Aquí, el Foro Andaluz-Calle Real organizó un acto en torno a Antonio Gala que llenó el teatro de las Carmelitas. Programó actos literarios en el Teatro y en uno de ellos, volvió a su tierra, fugazmente entonces, María Salinas, triunfadora en Madrid, quien recorriera más España que Lope de Vega, o Cervantes…Siglo de Oro para esa cañaílla que es oro.

En aquel teatro, lleno, descubrí la plasticidad de aquella voz de fuerza y mística. Y me emocionó con su forma de llenar el escenario, de torear sin toro, dicen los toreros, cuando templan los tiempos de su faena.

Ahora, que hay flamenco pa jartá a tó er mundo, ¿por qué no oírla cantar con esa pasión donde la voz revuela por sobre el escenario para anidar su música? Esta mañana, leía el texto de Marina Mayoral, mi admirada profe y escritora sobre la obra de Luis, cuando ella fue jurado del premio de novela que eliminó el Ayuntamiento, pero no fue Patricia, ojo. Y es otra pérdida.

No quiero dolores políticos. Aquel ayuntamiento quitó convenios, horarios, y, cómo no, me mintió y sólo forró la ruina de la Cruz Roja y colocó un cartel en Lazaga como sede del Museo de Camarón, que ni museo, ni hotel, ni cultura a la postre.

Echo de menos a María Salinas. No sé por qué, en La Isla cuando alguien vale algo lo entierran debajo del algo. Hay silencios malignos y no famosos como los que hacía el Loco. María Victoria es premio del Cante por Alegrías en esta Isla. María Victoria recorrió más tablados que pueblos con su espectáculo, El verde, verde limón…

Hoy, me he acordado de ella porque la Coral Logar de la Puente canta algo de Rafael de León, y con un premio de Poesías de amor, que obtuve, recuerdo emocionado, esas letras líricamente expresadas, en el escenario de Bollullos.

Ubi sunt María Salinas? No me gusta pensar en el entierro intelectual de los que paseamos España con nuestros versos en colecciones y premios importantes y de las cantantes, como María, válidas, serias, profesionales y brillantes.

María Victoria, hacen falta políticos de talla, cultos, mucho más cultos que el propio título que esgriman. Te recuerdo hoy, en este día de levante y astenia, cuando entro en pérdida, como un mal avión que busca la marisma para encallar.

Berenguer lo decía: Lo que te llevas de uno y de otro se lo quitas a los demás. Pero los políticos del ínsulo jamás aprenderán.