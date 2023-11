A veces, no sé muy bien su porqué, recuerdo etapas de la juventud, que luego se engrosan con olores, colores -expansiva la mente-, cuando salen. Era la isla de los años setenta, la que tenía, aún, la vaquería en la calle Real y piaras de pavos para su venta. Y colas de regalos en las cercanías de navidad, detrás de cada guardia de tráfico. Huertas en uso. Esteros en uso. Caños vivos. Todos los domingos había toros. Cito a mi íntimo amigo José Luis Traverso, que veía desde su casa la calle Jardinillo y la plaza de toros. El Fortuna -Francisco Ruiz- pidió una oportunidad y se la dieron, después de llevar mucho tiempo en la puerta de la plaza y dejar algún embarazo en lontananza. Al Fortuna en la novillada un becerrote le cortó la oreja a él, de un pisotón pezuñero. Más pasaron otras cosas. En un libro intitulado Ilusiones y Quimeras, Romito su autor y ex maletilla, cuenta su estancia en el insulario.

"En cierta ocasión Romito (El Maño) coincide con Canijo, Feo y Mijita en San Fernando (Cádiz), pueblo marinero con gran tradición taurina, donde el empresario que regentaba su plaza de toros se prodigaba en la organización de novilladas sin picadores. Buscaban afanosamente el momento de vestir por primera vez el ansiado traje de luces".

Maño, como me pongan, no veas el lío que voy a formar, decía el Feo. ¿Pero tú crees que te van a poner? Acuérdate de Sevilla…El empresario dice que si montamos ambiente nos da una novillada. Y no veas lo bien que nos trata la gente aquí. Nos traen comida y todo. Luego vendrá un gitanillo que quiere ser torero y nos trae un bocadillo para cada uno. Y no veas cómo canta. Poco después, al llegar la noche, apareció un muchacho de unos catorce años, con el pelo rubio, rizado, con tres bocadillos de chorizo. Después le dijo el Feo Camarón cántale algo al Maño, para que vea el arte que hay en Andalucía. Camarón, el gran Camarón, se quedó con ellos, compartió la dura acera de tarifa del escalón de la Plaza de toros, y yo me despedí. Al final no les hicieron caso y los dejaron sin oportunidad.

Le dedico estas parafraseadas palabras a su biógrafo más nuestro, Enrique Montiel, que tenía también, por aquel entonces, la misma edad de Camarón.

Y conocimos al Feo, que se apodaba así porque era feo. Fue en el Palmar de Troya. Muy cerca de la ganadería de Guardiola. Un sargento en compañía de un marinero torero, nos llevó a Servando y a mí a conocer al Feo. El feo se portó excelentemente. Dijo que llevaría a Servando por la noche a torear de extranjis, en la famosa ganadería (te podían quitar el carné de aspirante, darte una paliza, alguna que otra cornaíta y terminar en la cárcel, así lo decía, y había que llevar dinero para comer y para dormir). Servando y servidor comentamos que tanto riesgo no era asumible. Y nos despedimos. Y nos vinimos para el ínsulo. Pero hoy, esa memoria atrabiliaria le rinde homenaje a Camarón, que les dio cante y comida, al Canijo, al Mijita, y al Feo, que tuvieron por sueño esta plaza de toros y compartieron cante con Camarón, casi al laíto del ahora Museo.