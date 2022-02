Blictiris insulae

La palabreja-título no aparece en el DRAE. Ni en el Alea, ni… Palabra es por definición, unidad lingüística, dotada generalmente de significado.

Blictiri es una palabra inventada por Boecio como ejemplo de cierto tipo de voces que de por sí no significan nada, pero que pueden dotarse de sentido. Le da carta de naturaleza José Cadalso, quien toma el término blictiri de la novela Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes del P. José Francisco de Isla.

Demetrio Villalón, erudito y metagogero, aplicaba sentidos a las cosas inmóviles o en letargo para blictirearlas de por vida. Demetrio Villalón, Pilili, iba por la calle con un libro en la mano, no con tabletas o teléfonos, no, sino con un libro gordo y verde, y, en cualquier reunión que se encontrara o encontrase, abría y leía, ávidamente, mientras la gleba se ponía en fuga. Vestía terno de pata de gallo, y usaba un bastón repujado de cornalinas, que él nombraba alaqueques, y le daba un color de ámbar a la mano demetriesca. En verdad, la gente en sí, lo aceptaba muy bien cuando llegaban las carnestolendas con su antruejística borucada, y casi todos creían que era el ganador de un concurso de romanceros.

El día que borucó con Argimiro Limeta, por una discusión sobre el Quijote, se unió Roma con Santiago. Demetrio Villalón fue acusado de padecer anemia metafísica y plagiador de maldades, y, Argimiro Limeta cargó con el sanbenito de no ser un narrador oral de zoco, y un mal pergeñista de textos y de frases. Tuvo que intervenir la policía. Demetrio juró y certificó que él era el defensor a ultranza del Quijote de la Isla, (ínsulo, decía) y que nadie pensase en ahormarle el zapato, ni etimologizar sus zapatillas.

Y además, no te permito que te arrogues el blictirato. Oyendo disputar si utrum blictiri sit terminus logicus. y se sentía plenamente escritor neotérico, culto, terso y aliñado al gusto de la calle Real. Sentó plaza en la Mallorquina. El territorio Limeta era el Metralleta y la Plaza de Toros. Prefiero la obcecación de una creencia al escepticismo y a la duda que envuelve al ser humano.

Argimiro Limeta en la plaza, sobre todo, libaba y poteaba licores antidolores y de vez en cuando frascos de mirobálanos unblicz. Creo que esperaba ser admitido en Cádiz en todo el parafernalio montado con el Eterno Capitán, antes que eruditarse al cien por cien en académicos tumultos liderados por la fea. (de fea y haciente)

En la Mallorquina, frente a la Iglesia Mayor estaba implantándose la tertulia del del libro, que iba ganando adeptos, sobre todo frikis y calvatruenos, que querían formar un falansterio expertísimo en Cervantes. La guerra es un estado de ánimo humano que cuando habla de paz tiene ceniza en el corazón. El falansterio se llamaría humanista Teófilo Folengo. Acudía gente más rara que los políticos de ahora, y, cuando se publicó en Latinitas culinaria, una revista que daba pista, aunque era anopistógrafa. Firmada por Villalón.

"In uno lugare manchego, pro cujus nómine non volo calentare cascos, vivebat facit paucum tempus, quidam fidalgus de his qui habent lanzam in astillerum, adargam antiquam, rocinum flacum et perrum galgum, qui currebat sicut ánima quae llevatur a diábolo".

Cuando Argimiro se enteró, armo la del ínsulo, Troyanae blictíribusque, que daría que hablar en la ciudad más aburrida en el tiempo.