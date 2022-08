Toros Huidos

Nuestro amado Diario de Cádiz, publicó hace poco, en Historias de Cádiz, un trabajo de José María Otero titulado Un novillo disuelve un entierro con los distintos desaguisados que los toros escapados o desmandados provocaron en las calles de la capital gaditana. En la insulae leonis también las hubo. Un sereno murió de resultas de una cornada, en la calle Jorge Juan, cuando con su farol y su zuncho iba dando las buenas noches por calles aledañas a la plaza de toros.

Era cuando traían las manadas por la calle San Marcos, desde el puente Suazo y los capas salían a cortar a los toros para pegarles, deduzco, siete mantazos a vuelapiernas y lo que conseguían era que se escapara parte del ganado.

Pero también se fugaban del matadero municipal, desaparecido hoy y que fuera obra de Torcuato Cayón, sí el del histórico edificio del Ayuntamiento. Un retinto enorme huyó una mañana mientras los carpinteros montaban la tarima para la feria en las escalinatas del Ayuntamiento. Se coló en el Consistorio por una puerta trasera y bajó por donde la instalación abriendo boquetes en las tablas de la tarima como melones calados y con un estruendo de asustar. Dicen que un sargento de la guardia municipal, miope, que leía novelas con gafas de culo, esos cristales gordos que si los mirabas disolvían la pupila, al sentir la carrera del paso de la res por el túnel de dentro le dio las buenas tardes al morlaco, y siguió leyendo.

Cuentan, narran, que un vendedor de marisco que tenía su cesta y producto delante de la Gran Vía, cargó con las cestas y salió de fuga, y cuando el peso y la carrera lo agotaron, con el canasto más agarrado que un billete de banco, clamó, ¡qué me mate, oe, que me mate!. ¡Qué ya no puedo má! Pero el toro enorme, había tirado calle Dolores abajo, y fue cazado y dominado en el Zaporito donde parece que cayó al agua.

Otro tiró una tarde por la calle Rosario, centro comercial siempre. Un comerciante, omito el nombre en respeto porque no vive, sintió el barullo, miró, vio a la res, salió como cohete, subió Requetés de España, se introdujo en la casapuerta del colegio de Rivero, llegó al portón, se volvió a la puerta de la calle para cerrarla y entonces pasó el toro. Fue delante de la casa del genial escritor Enrique Montiel, que algo sabrá de ese tiempo de NASA o achicado a lo Einstein en la calle Rosario.

De un entierro nuestro la memoria no habla de un toro, sino de un caballo que a la vuelta de un sepelio (de sepelire, enterrar), cuando tornaba ya sin acólitos ni cruz parroquial, se encabritó y galopó desaforadamente, chocando con suma violencia contra un escaparate, degollándose y feneciendo. La gentualla del ínsulo decía que fue el primer animal que llegó a la luna, acepción siete del Drae, y no sobrevivió.