Sí se puede

El fútbol tiene cosas que por eso lo hacen tan grande. El Cádiz entra en zona de descenso precisamente después de hacer (si no el mejor) uno de los mejores partidos de la temporada. El resultado final nos dejó a todos la cara de una cabra asomá a un barranco, porque con el 1-3 nos veíamos todos con los tres puntos en la buchaca. Incluso fuimos capaces de sobreponernos al empate y marcar dos goles más. Al final, la lógica decepción por como se dio el resultado, aunque un punto en casa del Villarreal parecía a priori buen resultado, visto como veníamos.

Pero del partido se sacan dos conclusiones importantes. La primera es que el sistema de juego de Cervera ni está muerto, ni va a ser imposible sacar puntos porque los rivales ya nos tengan calados. Cierto es que la defensa hay que mejorarla y si se vuelve a conseguir la solidez defensiva de antaño hay Cervera para rato, porque puntos se van a seguir sacando jugando así. Se demostró el martes. Y la segunda conclusión es que es equipo no es tan malo como quieren ver algunos. Pero lo que crea la gente es lo menos importante. Lo principal es que se lo crean los jugadores. Y por como se jugó el martes tienen todo el derecho a creérselo. Comenté en el artículo de la semana pasada que al Cádiz le hacía falta un giro de timón. Y se dio. Vaya si se dio. El Villarreal tiene un auténtico equipazo y, por mal que esté ahora, jugarles así, meterles tres goles y obligarlos a pelear hasta el final tiene un mérito enorme. Y mucho más mérito si veníamos de donde veníamos, de un Cádiz decaído moral y deportivamente.

Estar en zona de descenso es anecdótico. Me preocuparía mucho más haber ganado en Villarreal de chiripa con un partido malísimo que empatar a tres de la manera en que se consiguió. Siguen faltando cosas por mejorar, de acuerdo, pero que el equipo es capaz de hacer partidos muy serios y que no estamos muertos también lo es.

A partir de ahora no cabe otra cosa que seguir trabajando, y corregir cosas, sin pensar en más finales que las que nos toque jugar cada semana. La parte de abajo se está apretando y cada vez hay más equipos metidos en ella, algo que siempre interesa a los equipos que están peleando por la permanencia. El punto conseguido en Villarreal será maravilloso si hoy se consiguen los tres en juego ante el Mallorca.

Es verdad que la situación del Cádiz no es la ideal, pero es muy parecida a la que podríamos esperar cualquier año estando en primera. La temporada actual es extraña, muy extraña. Lo es para todos. Un Barcelona desconocido, un Real Madrid y un Atleti que no arrancan del todo, casi seis equipos peleando por ser líderes. Y por abajo más lío. Equipos que han brillado en Europa, como Granada (vaya cambio de la campaña anterior a esta) o Getafe, pelando por sacar el cuello, y clásicos como Celta y Levante en apuros, y algunos más que se meterán. Así que, al Cádiz en esta temporada tan rara, que le vamos a pedir. Pues lo que está haciendo: pelear por salvarse. Paciencia y trabajo. No hay más.