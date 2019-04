Sí se puede, sí se puede

El domingo de Resurrección se adelantó para el Cádiz en tierras canarias. Será por aquello del desfase horario en las isla, pero lo cierto es que la victoria llegó cuando más necesario se hacia para seguir en la pelea. Y eso que el partido no invitaba a un optimismo exacerbado y todo hacia pensar en nuevo empate. Pero apareció Darwin Machís para resolverlo todo en 8 minutos. El venezolano se puede convertir en el hombre clave en esta recta final de temporada, si es que no se ha convertido ya. Un hat trick histórico y a pensar en el partido de hoy. Partido que invita al optimismo, porque el Numancia jamás ha ganado en Carranza y a estas alturas tampoco tenemos ganas de que rompa ese bendito récord.

La Semana Santa es semana de tradiciones y vamos a conservarlas, ¿no?. Y todo ello en el cumpleaños en el banquillo de Álvaro Cervera. Tres temporadas cumple el entrenador cadista al frente del Cádiz y, pese a sus detractores, tres temporadas consecutivas ilusionando al personal. Con sus sombras y sus luces, claro está, pero que el equipo lleva ahí arriba tres temporadas aspirando a todo es una realidad como una catedral y el que no quiera verlo pues peor para él.

A Cervera se le puede criticar, como a todo dios. Se puede estar de acuerdo con él o no, se pueden discutir sus planteamientos, sus tácticas, su ambición, pero Cervera es un atleta de maratón, no de 100 metros lisos. Y en la carrera larga le gana a todos los detractores.

El fútbol son resultados y éstos le dan la razón al técnico a largo plazo. Y mientras se los sigan dando, me temo (dicho metafóricamente, porque me encanta que siga siendo entrenador del Cádiz) que hay Cervera para rato. Así que como no hay debate con el entrenador, vamos a centrarnos en lo que queda de liga. La jornada de ayer no dejó sorpresas y los de arriba cumplieron todos. Falta por ver lo que hagamos nosotros hoy y esperar a ver los resultados del Depor y el Oviedo. Pero las jornadas anteriores no demuestran que no hay nada dicho. Ni siquiera el ascenso directo es imposible. Personalmente, al único que veo con la directa puesta a Primera es a Osasuna. El resto da una de cal y una de arena, incluidos nosotros. Hasta la novena plaza está todo abierto. Y nos queda un calendario que es una monería, sí.

Tras el Numancia tenemos al Rayo Majadahonda y luego empieza el Tourmalet: Málaga, Depor, Osasuna, Granada, un poco de aire (solo virtual) ante el Extremadura y fin de fiesta en Carranza ante el Sporting. A priori, el de hoy y el del Rayo son vitales para sumar antes de lo gordo, pero ya conocen la historia ante Elche, Lugo y Córdoba, no?. A este Cádiz quizás le venga mejor la pelea en gordo que las supuestas bicocas. Así que miedo ninguno, que aquí no hay nada dicho. Repito, cual mantra, lo dicho en semanas anteriores: a este Cádiz no le falta tácticas, ni técnica, ni jugadores, ni ni leches. A este Cádiz lo único que le falta es creer en sí mismo y convencerse de que es capaz de ascender. Empecemos por hoy mismo. ¿Vale?