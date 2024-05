Es lógico, porque si cojeas tienes que llevar muletas y además todo el mundo te pregunta qué te pasa.

Viene esto a cuento de que si eres cojo, las autoridades tienen señalado en la calle un sitio marcado con una letra azul y un letrero que dice de forma discreta para no ofender a los cojos “sitio reservado para personas con movilidad reducida”. Eso está muy bien porque el cojo no puede andar mucho y precisa acortar el itinerario. Pero, y según me cuentan, para obtener la tarjetita azul que colocada en el parabrisas lo anuncia, se precisa más o menos un año. ¿Un año? Eso pregunto yo, porque así me lo han comentado varias veces.

La culpa, como es lógico no será del funcionario encargado sino de los pocos funcionarios que lo tramiten, ya que por lo visto hay muchísimos cojos. En suma, yo pregunto y públicamente: ¿es cierto que se tarda en conseguir la dichosa tarjeta un año? Yo lo he preguntado por carta dos veces y aún estoy esperando respuesta. Y esto porque sencillamente estoy cojo y las paso canutas.

La sociedad tiene funcionarios o personal ad hoc para a cualquier hora solucionar un determinado problema. Así, está la Policía municipal o la Guardia Civil que les llama a cualquier hora de día o de noche y te atienden estupendamente. Así, hay teléfonos de emergencia para eventualidades distintas desde bomberos, hasta atracos o persecuciones. Y servicios sanitarios de todo tipo. Raro, rarísimo, que en cualquiera de ellos te digan llame usted, dentro de un año y con la jodida “cita previa”. Así pues yo no denuncio nada ni nadie, ni hablo mal de ningún servicio , solo pregunto y creo que esto es un derecho elemental.

A veces, entiendo que el que procura puede ser un pesado, o un saborío, o un cargante, pero esto es una excepción. Cuento un caso, a guisa de broma para animar la cuestión. Se sabe que siempre hay en cualquier pueblo o ciudad una farmacia de guardia para cualquier emergencia, Pues hace poco llamó...

Vino a la la mía una persona y abriendo la ventanilla destinada al efecto, se le preguntó qué deseaba. Respondió: “Por favor, véndenme unos preservativos”. Se le dijo: “Hombre, son las tres de la madrugada, esto es para cosas urgentes, compréndelo”. A lo que el infrascrito respondió de sopetón: “Miren no será urgente para usted, pero para mí sí lo es”. Se comprendió el asunto.

P/D: Dice un refrán “el que anda con un cojo, si al año no cojea renquea”. Pues eso, pido con toda cortesía y moderación que me contesten, porque si es verdad lo del año en sumistrar el citado documento, puede ser que cuándo llegue esté el cojo ya muerto y no lo necesite.

Antonio Morillo Crespo, “el cojo”.