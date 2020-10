El problema es unas letras

Cuando nos fijamos en las cosas pequeñas, insignificantes, es que todo debe marchar bien. Fíjense con lo que esta cayendo. Está todo el país en plena crisis no solo sanitaria, sino en crisis institucional, económica, territorial y política. Un país que asiste incrédulo a una pelea política que antepone los intereses electorales a el bien común de los ciudadanos. Lanzamos nuestras miradas a Europa (de nuevo miramos Europa) donde oposición y gobiernos van de la mano para salvar con el mayor decoro los resultados de este hundimiento mundial. Consenso en París, Italia, Portugal, Alemania, todos remamos en la misma dirección, dijo la alcaldesa de París de grupo político distinto al de Macron, al mostrarse de acuerdo con las políticas de alertas de París. De nuevo recordamos la frase de Ortega y Gasset cuando decía "España es el problema y Europa la solución". No aprenderemos nunca. Pero la gravedad de lo que está sucediendo en la política española es muy profunda porque está poniendo en cuestión poderes del estado que estaban consolidados. La dispersión de la gobernanza de la pandemia ha puesto al descubierto las enormes debilidades de muchos gobiernos autonómicos cuyos dirigentes no dan la talla necesaria cuando de asuntos de estado se trata. Hay una gran crisis de liderazgo e incluso de formación en los dirigentes políticos de nuestro país. La sociedad camina y piensa de distinta forma a la política. Fíjense el repaso que el rector de la Universidad de Sevilla le ha dado al consejero correspondiente echándole en cara que recorte el presupuesto universitario para financiar, entre otras calamidades, a Canal Sur. ¿De verdad tiene que ser un rector el que denuncie este atropello teniendo como tenemos, o eso creemos, una oposición en el parlamento? ¿Tan necesario es tener en la actualidad una TV pública? España necesita una serie de reformas urgentes y no tenemos una clase política adecuada para hacerla. Hay que renovar la sanidad, la educación, la política fiscal, es necesario renovar las instituciones judiciales, es necesario un plan para modernizar nuestra economía. Y esto necesita de unos acuerdos que hoy se ven imposibilitados por la necedad de unos políticos, incapaces de ponerse de acuerdo y pensar en país. Y esta falta de acuerdos esta llegando también a los ayuntamientos. Al principio de la pandemia se empezó a gestionar una política de acuerdos sobre la reconstrucción económica de los municipios. Se hicieron comisiones o no se llegaron a hacer, pero sí que había un cierto consenso en la necesidad de llegar a acuerdos. Pues nunca mas se ha sabido de esas comisiones. Estamos inmerso en una gran crisis y cada uno, gobiernos y oposición, van por su lado. En nuestra ciudad a lo mejor es que no hace falta llegar a acuerdos o es que no existen problemas. Porque si el mayor problema es que al ayuntamiento se le han puesto una letras, es que La Isla va bien.