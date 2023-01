Los opinadores, conscientemente o no, gozamos del gran privilegio de escribir y publicar lo que pensamos. Y todos creemos llevar razón cuando lo hacemos, con un pecado de soberbia que los lectores tienen la inmensa amabilidad de perdonarnos cada vez, pese a nuestras semanales reincidencias y nuestro nulo propósito de enmienda.

Pero, en verdad, ¿quiénes somos nosotros para gritar a viva voz y a todos los vientos nuestras personales certezas, y a quiénes les importan? Y aun así, ahí van algunas recomendaciones, peticiones o como se les quiera llamar para los candidatos y candidatas que se atrevan a lanzarse al ruedo de las elecciones municipales que llegarán en cuanto pasen un par de festejos populares masivos más. Son tan personales que obviamente les harán el caso previsible. Pero, insisto, es mi privilegio.

Una vez que San Fernando está sobradamente cubierto en el aspecto lúdico, es hora de prestarle más cuidado a la cultura, por ejemplo ofreciéndole más y mejores posadas para su cultivo, valga la redundancia. El Teatro de las Cortes es una joya, pero su funcionamiento a trancas y barrancas, su programación tacaña y su reducido tamaño y aforo no permiten la celebración de grandes citas. Que sea el único recinto auditorio para una ciudad de más de noventa mil habitantes es algo desconcertante. También sería de desear más sed de cultura por parte del pueblo, pero eso ya se lo he pedido en mi carta a los Reyes Magos.

Como vivo por la Casería y tengo mi querencia particular, me gustaría ver a los candidatos y candidatas paseando más por el barrio, no sólo en fechas electorales, y que sus ojos contemplaran, con ánimo reparador, el aspecto de frontera con el desierto que tiene el barrio, inacabado en sus bordes lindantes con una nada que, si recibiera una mano amiga, sería llena de futuro.

Que esta Isla y sus autoridades por fin se dieran cuenta de que nos rodea el mar, y que más vale verlo como amigo que abriga antes que como vecino molesto, sería estupendo. Y así quizá recibiríamos los salados regalos de belleza y progreso que nos tiene prometidos desde hace siglos.

Y, por favor, que el pobre tranvía no se vea tan constantemente interrumpido en su servicio público por los cada vez más frecuentes festejos, que bien podrían trasladar su celebración.