Sin prisa pero sin pausa

Podría pensarse que sacar seis puntos de doce, con una victoria y tres empates tras la vuelta de la liga, no son números suficientes para pelear por el asecenso directo en una liga tan competida. Pero la verdad es que sí, que son suficientes. De hecho, han transcurrido cuatro partidos desde el retorno de la competicion y parece como si el tiempo se hubiera detenido, como si estas cuatro jornadas no hubieran existido.

Al término de la jornada 31, la última antes del parón, el Cádiz, líder, aventajaba al Zaragoza en un punto, al Almería en seis y al Huesca en otros seis. Cuatro partidos después (y cuatro menos para el final) la cosa sigue igual, incluso ampliando la ventaja frente al Huesca a siete. Para rematar la faena, con el empate en Huesca ganamos a los tres perserguidores en caso de empate a puntos. O sea, que analizando la cosa en frío el Cádiz tiene números de ascenso.

Cierto es que si se hubieran encadenado dos triunfos seguidos estaríamos con medio ascenso en la mano, pero las cosas son como son y cuando no puedes ganar lo mejor es empatar. Lo mejor es no dar un partido por perdido hasta el final. El peor de los cuatro partidos de esta reanudación ha sido el del Rayo y ni así lo perdimos. Muy bien en Soria, partido normal ante el peligroso Alcorcón y bien frente al Huesca.

Cervera dice que fue un partidazo pero hay quién no lo cree. Al aficionado normal un partido que acabe con empate a 5 le puede parecer un partidazo, pero ese mismo partido a los entrenadores les parecerá un desastre táctico. Pues eso mismo. Si Cervera planteó el partido tal y como le salió es un partidazo y no hay más que hablar.

El Cádiz está siendo el equipo más regular de los que pelean por el ascenso. Los demás dan una de cal y otra de arena. Lo mismo ganan un día que pierden al otro. Eso le ha costado la destitución a Guti en el Almería. Y aunque matemáticamente sea lo mismo ganar dos partidos y perder otros dos que ganar uno y empatar tres, en esta fase no es lo mismo.

A los rivales les cuesta la misma vida ganarle al Cádiz. Y eso es un seguro de vida. El equipo no da por perdido un partido hasta el final y eso ha dado puntos de oro. Y ahora mismo, con siete partidos por jugar, nos podemos permitir el lujo de perder dos si es que los demás lo ganan todo, que visto lo visto no es fácil. El paso de gigante lo va a dar el equipo que sea capaz de ganar dos partidos consecutivos, pero es que no hay nadie que lo haga.

Aquí todavía queda mucha leña por cortar y sería de locos lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. Este Cádiz es peleón y, tambien importante, le está sonriendo la suerte cuando hace falta. Cuando todo parece perdido aparece esa jugada de la nada y se traduce en un resultado maravilloso. Y ese es el signo que llaman "la suerte de los campeones". Estamos en el camino. ¿Que podría ser mejor? Pues sí y también peor. Lo que no quiero es que a nadie le sepa a poco lo que este equipo está consiguiendo. A seguir sumando y quitando hojas del calendario.