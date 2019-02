Sin prisa pero sin pausa

Pues por fin llegó esa ansiada victoria, esa tan necesaria para devolvernos a todos las ilusiones. Y llegó cuando peor pintaba la cosa, a falta de 7 minutos para terminar un partido que perdíamos por 1-0. La apuesta de Cervera de guardar la ropa desde el inicio de partido no le salió bien. Porque estando en época de carnavales, a todos nos viene a la mente a todos nos viene el cuplé de Los Tintos de verano de juan Carlos Aragón, que terminaba diciendo: "Grité cautela, grité cautela…" y ya sabemos lo que vino después. Y cuando hubo que poner toda la carne en el asador es cuando mejor funcionó el equipo. Con un Darwin Machís que está demostrando que no ha venido precisamente a ver la Final del Falla sino a meter goles, que es lo suyo. Y el de esta semana sí que sirvió para traerse los tres puntos.

Quizás la lección que debe sacarse de este partido es que el Cádiz tiene más equipo del que se cree. Y a las pruebas nos remitimos. Mientras fuimos conservadores nos hicimos mucho más vulnerables que cuando decidimos ir a por el partido. Porque a toro pasado, y reconociendo que así las cosas son más fáciles, habrá quien se pregunte ¿por qué no vamos por los partidos de entrada y nos ponemos a conservar los resultados cuando el marcador ya nos sonría?. Pero bueno, sea como sea tampoco está la cosa como para criticar mucho a Cervera, que lleva tres temporadas haciéndonos soñar. Con sus acierto y sus fallos, claro que sí, pero soñando al fin y al cabo, que es lo que importa. Estamos donde tenemos que estar, que es en la lucha por los puestos de ascenso. Elucubrar sobre si estaríamos más arriba siendo más ambiciosos es debate estéril. Y a partir de aquí veremos que pasa.

Esta semana Oscar Arias, Director Deportivo, manifestaba a este mismo Diario que "no pelear por el ascenso no sería un desastre". Y estoy de acuerdo. Un desastre sería pelear por el descenso, pero ascender no es ahora mismo una prioridad cadista. Otra cosa es que a todos nos encantaría, pero si no se consigue no pasa nada. El nivel de la categoría es impresionante, repleta de históricos, y el mero hecho de estar donde estamos ahora mismo es para quitarse el sombrero. Y como en el fútbol no se suele ganar cuando se quiere sino cuando se puede, pues valoremos lo que estamos haciendo y no hagamos cuentas de la lechera. Al club le viene de perlas una estabilidad deportiva, y la está manteniendo.

Y ello trae consigo una estabilidad económica que está permitiendo quitarse importantes ronchas de encima con las distintas administraciones. Coger oxígeno, que no es poco. Así que yo firmo durante algunos años ese "desastre" que verían algunos al conseguir solo la permanencia. Lo que el equipo está obligado a hacer es a no volver jamás a Segunda B. Lo demás llegará, tarde o temprano, ténganlo por seguro. Y al paso que vamos, más pronto que tarde. Porque mientras que no llega eso está pasando una cosa que se nos está pasando casi inadvertida: estamos creciendo como club. Y de qué manera. No tengan prisa.