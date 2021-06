Escribo esto antes de comenzar el partido entre España y Polonia. Y no sé si Morata acabará marcando o seguirá negado ante la portería. Para muchos, el debate generado por la actuación del delantero contra Suecia puede parecer una frivolidad entre tantas cuestiones importantes como las que nos preocupan. Lo es. Pero sí nos ayuda a mostrarnos hasta qué punto puede una sociedad, enferma a causa de un malentendido derecho a la opinión, buscar una ruina a cualquier persona. Vivimos en un momento en el que cometer un fallo en público, ya sea marrar una ocasión de gol, ya sea hurgarse en la nariz, se convierte en un acto de humillación y burla como no se vio nunca... antes de que las redes sociales llegasen para convertir este mundo en un gran cubo de basura. Todos estamos, al parecer, libres de pecado. Por eso no tiramos la primera piedra, más bien volcamos sin piedad camiones llenos de escombros sobre cualquier persona.