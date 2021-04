Hoy es el primer día del resto de mi vida". Hace más de veinte años me encontré con esta frase en una pared del Metro de Madrid. Me impresionó. Una frase simple, contundente y verdadera. Cierto: cada día empieza un camino ante mí, mi propio camino. Y, además, cada día se me ofrece la oportunidad de hacerlo nuevo.

¿Pura retórica? ¡Porque llevamos ya mucha vida vivida, y son muchas las circunstancias y compromisos en los que estamos inmersos! Por eso dudamos de poder introducir cualquier novedad en lo que somos y en lo que nos pasa. Pero a pesar de todo ello la frase sigue ahí: lo que queda de mi vida empieza hoy, y no está escrita.

Leía hace un tiempo las reflexiones de una persona que tuvo un accidente de coche. No le pasó absolutamente nada. Pero pudo haberle pasado absolutamente todo. "Dios no quería verte hoy", le dijeron. Pero podía haber querido. Ese hombre, un conocido artista, decía que se dio cuenta de que estaba vivo pero que igualmente podía haber estado muerto, sin que ni una cosa ni otra dependiera en absoluto de él. Y decidió tomarse en serio lo que le había sucedido. Y escribió en su diario: "Hoy es el primer día de mi nueva vida". Y se decidió a tratar de hacer que su vida fuera, efectivamente, nueva. Revisó algunas de sus actitudes y se dijo: "¡Voy a cambiar!". No sabemos si lo logró, porque la historia aún continúa.

Facundo Cabral, el gran cantante argentino, decía cada mañana: "Este es un nuevo día, para empezar de nuevo, para cantar, para reír, para volver a ser feliz… En este nuevo día trataré de ser por fin un hombre bueno, de cara al sol, caminaré y con la luna, volaré…".

Esta posibilidad de empezar de nuevo se nos ofrece a todos. También a los cristianos que estamos, además, celebrando la resurrección de Jesús. Resurrección, ¿qué es eso? Que sea nuestra vida de seguidores del Resucitado la que lo explique. Nuestra vida, no nuestras palabras, porque, como se ha dicho, los cristianos debemos ser no solo creyentes, sino creíbles.