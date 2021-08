No te presto el carné

Antes los carnés del Cádiz tenían la foto del socio. Eran personales y no se podían prestar. Era así porque lo que ahora son abonados, antes eran realmente socios de la entidad, con todos los derechos que eso conlleva.

Por eso, prestar el carné podía ser objeto de sanción y terminar con la retirada de la condición de socio durante ese año. No era lo habitual, pero se exponía a que a la persona que controlaba la puerta ese día se le ocurriera comprobar la foto y tomar medidas.

En aquella época el historiador griego Epaminondas ya era socio del Cádiz. En cierta ocasión no podía asistir a uno de los partidos y su amigo Juan le pidió prestado el carné. "No te lo puedo dejar, Juan, se van a dar cuenta por la foto y quizás me lo quiten".

Juan fue uno de los primeros amigos que Epaminondas tuvo cuando llegó a Cádiz. Muchos años de amistad y una gran relación. "Si la foto apenas la miran", dijo Juan. Pero Epaminondas no le dejaba el carné. "Si la foto no la van a mirar más que un momento y en el fondo tenemos cierto parecido. Seguro que no lo van a notar", insistía Juan.

Harto de la conversación, Epaminondas le explicó: "No te puedo dejar el carné. La foto que tiene de mi cara es en color. Yo soy de color blanco y tú eres de color negro. Lo van a notar enseguida y entonces es cuando me van a quitar el carné, pero por tonto". Juan se rindió. "Lo entiendo. En el fondo no me dejas el carné porque soy negro. Eres un racista".

Epaminondas pensó que no había vuelto a recordar aquello desde hacía años. Juan y él continúan siendo grandes amigos. Y se dio cuenta que se acordó de la anécdota cuando el año pasado ocurrió lo del jugador del Valencia. Pero también pensó que hasta su amigo Juan tenía más razón que el valencianista.