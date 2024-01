La mañana de este esperanzado 14 de enero del nuevo año (felicidades a todos los cadistas) no podía ser más hermosa. Paseaba por mi jardincillo y daba gloria ver las clavellinas y algunas rosas que no le temen al frío ni a las húmedas brumas de las mañanas. Entre este pequeño paisaje íntimo me preguntaba, inevitablemente, si por fin íbamos a ganar un partido. A ver si a año nuevo vida nueva… A ver si el refranillo acierta… O si, no quiera la Providencia, vamos a seguir presos de las derrotas amarillas y, quién sabe, si tendremos la suerte de que Bildu y sus canallitas (los indepes de Cataluña, Podemos, que allí se llaman chuscamente Elkarrekin, los galleguiños del Bloque, y otros de cuyos nombres no consigo acordarme) encabecen una manifestación para que salgamos del presidio de las derrotas y, al fin, vivamos en la libertad de las victorias. Veremos a ver, dijo el otro con una maceta rubia en la misma escalerilla del Nuevo Carranza, mientras nos apostamos en la cola de acceso.

Mas seguimos presos, la hemos palmao again Mi-arma-giraldeña no leyó nuestro último artículo titulado Hasta aquí hemos llegado. Allí le trazaba tres líneas para evitar lo que ha pasado ante el Valencia: 1: destituir de inmediato a Sergio, pues el equipo es un pollo sin cabeza; 2: descartar a jugadores que no juegan nunca y que cobran dinero; 3: copio parcialmente del Hasta aquí podíamos llegar: terminar con una plantilla muy mal confeccionada. ¿A quién se le ocurre traer a la Tacita de Oro, a un club de una de las más potentes ligas del mundo a un descartado por un equipo de Turquía? A Ankara del tirón. Fernández ya no tiene zumo. Los goles del venezolano se quedaron todos en el recuerdo. Hay que limpiar el vestuario en este mismo enero. ¿Cómo? Yo no soy presidente del Glorioso. ¿No sabe? Dimita.

Como “tenemos un plantillón” nos metieron cuatro, como nunca hemos estado mejor, nos metieron cuatro. Como ya ni la defensa rinde, nos metieron cuatro. Hay que ver como mi admirada Furia Gitana deja entrar en el área al valenciano en el primer gol. Hay que ser más duros, sobre todo ahora que los árbitros están por pitar poquito. Hay que correr más, mucho más, hay que comerse el balón. ¿Por qué? Porque cuando no se tienen recursos técnicos ad hoc y se quiere competir en primera, hay que morder, hay que dejarse el cuerpo (y el alma) en la cancha. Pero para eso el equipo tiene que estar preparado mental y físicamente, tener un director que diga a qué jugamos, porque ayer se atrevió a adelantar la posición de Alcaraz, que flotó por ello, situando en el cierre a Kuoamé (si está mal escrito me da igual), un ayudante de cardiología. Lo digo, porque el chico se cree Busquets y quiere jugar la pelota alegremente, lo que provoca fuertes arritmias en el tendido. Por fortuna, esta vez no hubo sobresaltos ni camillas. Ocampos y Guardiola salieron tan tarde. ¿Por qué Glez? ¿Por qué, Glez, le permitiste a Ledema ir a intentar rematar un córner, como si de un alocado Oblak se tratase? Se repitió lo del Aleti de Madrid: gol de inmediato. Parece que todos hayan perdido la chaveta. Porque Glez, está absolutamente desbordado. La solución parece va a ser palanganera: Jiménez. ¿Cómo no? Si los de Sevilla están tan mal como nosotros. Pedirle pan al hambriento. Jiménez no ha triunfado nunca con ningún equipo. Pero es explicable dentro de los trapicheos Sevilla/Cádiz. Parece que nuestro presi no tiene visión periférica. Mientras tanto, la autopista que lleva a la almohade Torre del Oro se va convirtiendo aceleradamente en negro acceso hacia la maravillosa segunda. Y da pena.