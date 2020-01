Yo, presidenta

Dense por saludados, que este año no tengo tiempo que perder y se me hace tarde. Igual todavía estoy a tiempo de evitar el primer conflicto entre esta chusma carnavalera. El caso es que me he enterado que anda la concejala Profidén muy enfadadilla ella porque el mandamás del jurado de eso que llaman el COAC es un gachó, y con coleta encima. Pues bien, yo tengo la solución. Me ofrezco a ser presidenta del jurado del Falla. Será la primera, y única vez en mi vida, que pise ese teatro para otra cosa que no sea el Pregón de Semana Santa o el concierto de Al Palo. Es más, ya hasta tengo pensado algunos vocales: el director de la Filarmónica de Conil será el que puntúe la afinación; Ramón Velázquez se encargará del compás; Benito Jódar del purismo; José Manuel Romo de la poesía y las salidas a hombros por la puerta grande... Parece que lo estoy viendo.

Además, para los que se quejan de falta de imparcialidad, les aseguro que cuentan con todo mi desprecio por igual, porque igual de mal me suena una octavilla de una comparsa de El Puerto que la de Martínez Ares. ¿Qué más pueden pedir?

Otra ventaja es que el menú les saldría baratito. Nada de El Faro. Eso se acabó. Mi jurado y una servidora nos alimentaríamos a base de alcauciles con chícharos, pescado en blanco, torrijas (que en el Falla hay de sobra), pirulís de la Habana, roscos de Semana Santa y en todo caso un arroz con leche. Ya me imagino a la concejala sonreír ante mi propuesta. ¿O es que siempre está enseñando la dentadura?