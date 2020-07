A presentar las credenciales

Había que ganar y se ganó. Y además se hizo de manera contundente y seria, un gran partido por mucho que a Álvaro Cervera no le guste sacar conclusiones en esta liga tan extraña. Al menos se vio a un equipo loco por buscar la victoria y la consiguió. Lo del Oviedo no era una final matemática pero sí lo era moralmente, de esas de demostrar que los de atrás van a tener que pelearlo duro. Y para rematar la faena, pinchazos de Almería y Huesca que ponen el ascenso matemático en 7 puntos de los 12 en juego. Y aunque este feo hacer las cuentas de la lechera, es inevitable. Todo el mundo tiene esas cuentas en la cabeza, aunque no las quiera reconocer. Y las cuentas pasan por ganar dos partidos. Visto lo visto sobre la irregularidad de todos los equipos, creo que harán falta menos de 7 puntos para conseguir el ascenso directo, pero mejor ir sumando de tres en tres. Y hoy se presenta una oportunidad de oro de poner pie y medio en Primera División, que pasa por volver a ganar en Extremadura.

A Almendralejo no se puede ir a especular, hay que ir a por los tres puntos sí o sí. Un empate en estos cuatro partidos que quedan puede valer su peso en oro, pero mejor si no es hoy. La Segunda División es complicada, mucho, pero si dieran a elegir el mejor rival para enfrentarnos hoy sería el Racing de Santander o el Extremadura. Peligro tienen todos, y más si están todavía en situación de poder salvarse, pero si estos equipos están abajo del todo es por algo y habrá que intentar aprovecharlo y continuar la estadística.

Ganar al Extremadura sería dar el golpe casi definitivo en la mesa para decirle a los rivales que hay tres plazas para un ascenso directo, porque la primera la tenemos nosotros. Y es que, según los resultados, el Cádiz podría ascender de manera matemática la próxima jornada, aunque para ello tendría que ganar hoy, también el sábado al Fuenlabrada y esperar resultados de los perseguidores en esta jornada y en la proxima, por lo que el posible ascenso no se podría celebrar al término del partido en Carranza. Resumiendo, que al Cádiz no se le puede escapar esto.

Es el primer equipo que sella matemáticamente su participación en el Play Off, aunque en eso sí que no piensa nadie. A Almendralejo hay que ir a ganar, sin especular con el resultado de ninguna manera. Hay que dar el golpe de autoridad casi definitivo, colgar el cartel de "Queda una plaza de ascenso directo".

Y lamento discrepar con Cervera de que no puede haber presión porque el ascenso es un premio. Entiendo que no quiera trasladar a sus jugadores más presión de la debida, pero es que llegados hasta aquí claro que tiene que haberla. El futbolista profesional debe convivir con la presión y el ascenso es un premio al que se llega manejando la presión y derrotándola. En conclusión, que el partido de hoy no va a ser definitivo si se pierde pero si se gana, ¡¡¡ay si se gana!!!. Asi que vamos a por ello, a presentar nuestra credenciales y a gritar al mundo que el ascenso es nuestro. Porque lo es.