Esos premios...

El diputado noruego Christian Tybring-Gjedde ha propuesto, sin reírse ni nada, a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Tybring pertenece al Partido del Progreso Antiinmigración. La verdad, no sé qué tiene que ver el progreso con rechazar la inmigración, aunque aclara la nominación de Trump, el del muro fronterizo con México, la separación de familias o el endurecimiento de las leyes migratorias.

Podría haberlo propuesto para el Nobel del Armamentismo o incluso el de la Altanería, ambos muy cotizados, pero relacionar la palabra Paz con el flequillo de Trump parece, como poco, un sarcasmo.

En todo caso, el Nobel de la Paz está algo desacreditado, pues se adjudica cada año siguiendo misteriosos criterios. Un poné, lo posee Henry Kissinger, instigador del golpe de Estado que derrocó a Allende.

Y es lo que tienen los premios, que no siempre recompensan a la virtud, ni el premiado, por el hecho de serlo, adquiere toda la razón. Dar un premio tiene mucho de adulación y peloteo, y engríe tanto al que da como al que toma.

Estos días, Derechos Humanos y 120 asociaciones más están pidiendo que se retire el Premio a la Libertad que otorgó el Ayuntamiento de Cádiz en 2009 a Álvaro Uribe, presidente de Colombia (2002-2010). En el acto de entrega, celebrado en Madrid, Teófila dijo que rendía homenaje "a quien ha entregado su vida a la paz y a la libertad", añadiendo entre el estupor general "su firme determinación en defender el estado de derecho en su país".

Otorgar el Premio de Medicina al doctor Mengele no habría sido más desafortunado, pues Uribe -hoy arrestado- está acusado de soborno, fraude procesal, apoyo a paramilitares, relación con el narcotráfico… así hasta 28 cargos. El jurado nombrado por el Ayuntamiento eran todos notables de la bienpensancia gaditana. Y ahí siguen en sus instituciones letárgicas, entregados a la nostalgia de las efemérides visigóticas y a los homenajes apolillados. Debe ser cosa de Cádiz, donde abundan quienes creen que no son nadie sin una medalla. Y no saben que con medalla siguen sin serlo.

Así que el día que me den un premio aquí, me preocuparé: algo estaré haciendo mal.