Esta es mi preliminar

Estos carnavaleros no tienen remedio. Se pasan la vida queriendo arreglar los problemas de la sociedad y exigiendo a todo el mundo y son incapaces de resolver el gran conflicto existencial que, al parecer, inunda sus diminutas mentes: la preselección. Leo que siguen erre que erre dándole vueltas a un posible cambio de esta fase del Concurso. Hay quienes (al final hay, eureka, algún carnavalero con dos dedos de frente) plantean que esta preliminar se celebre en otro sitio que no sea el Falla. Yo les animaría a sacar del gran teatro todo el Concurso, para evitar que Ramón Velázquez y los suyos tengan que fumigar el escenario para el concierto de marchas 'Al palo' en la Cuaresma. Pero ya que, una vez en sus vidas, han tenido una iniciativa espléndida, no me voy a poner excesivamente melindrosa. Cuenten con mi apoyo. Y con mis ideas. Que sea a puerta cerrada y con un comité de moralidad al frente, con cajas y cajas de lápices rojos Alpino prestos a censurar las bazofias que presenten las hordas. Ras, ras, ras. Todo tachado. Un jurado del estilo de Risto Mejide, que sea tan sincero que haga llorar a todos esos payasos y les quite las ganas de seguir participando. Esa es la preselección que necesita el Concurso: la que logre espantar a todas las agrupaciones. Así durante ese mes insufrible el teatro no se llenaría de espantos musicales y podríamos programar el Réquiem de Mozart en bucle para depurar las negras y descarriadas almas.