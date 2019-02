No te preguntes qué puede hacer El Puerto por tí

Hace tiempo que no me expresaba con ningún artículo de opinión, pensando que las críticas a nuestra ciudad no benefician para nada nuestro futuro, pero es imposible callarse tanto tiempo y ver cómo pasa los días y los días y nuestra ciudad va en caída libre hacia un abismo que nadie sabe la profundidad que pueda tener.

Cada día tristemente veo cómo nuestra ciudad pierde atractivo turístico, interés por parte de las personas que viven aquí y lo peor, perdemos el cariño por lo que siempre todos amamos hasta el infinito, nuestro Puerto de Santa María.

Escucho diariamente que a nuestra ciudad la dejaron morir los políticos, pero eso lo veo como buscar una excusa para no ver que nuestra ciudad está muriendo por culpa de cada uno de los que no hace nada por reanimarla.

Los políticos, como gestores elegidos por nosotros son los principales culpables, eso es innegable, pero ¿Qué haces tú por tú ciudad? Vemos como la suciedad en las calles no para de aumentar, pero cuando ves a una persona tirar un papel, una simple colilla o gente tirando basura en una esquina o fuera de un horario nadie hace nada y simplemente pasa de largo. Es verdad que la policía tiene que multar estos actos, pero si no está la policía en ese momento, nos da simplemente igual y no hacemos nada por evitarlo.

Los comercios en el centro salen huyendo para otras ciudades o cierran sus puertas por falta de clientes, pero los portuenses nos vamos a otras ciudades a comprar y simplemente criticamos que paseamos por una ciudad fantasma y como siempre, culpamos a los políticos.

Llegan unas elecciones municipales y ahora vemos como todos se preocupan por El Puerto y todos vienen cargados de ideas, pero no engañaros, somos los portuenses los que tenemos que cambiar esto, pensando que a nuestra ciudad todavía le quedan unas pocas pulsaciones y podemos revivirla entre todos.

Siento envidia cuando escucho a un sevillano, jerezano, cordobés, etcétera hablar de su ciudad y no les escucho decir nada malo, simplemente que la suya es la mejor y os puedo asegurar que en todas las ciudades de España, existe agujeros en algunas de sus calles, casas en ruina, solares lleno de basura y un largo etcétera, que aquí también tenemos en El Puerto y que parece que sólo tenemos eso para vender al resto del mundo.

Se aproximan las fechas buenas para nuestra ciudad con la llegada del carnaval, ferias, verano y un amplio abanico de eventos que podemos dar a conocer al mundo, vamos entre todos a ponerle ese desfibrilador que necesita nuestra ciudad y naveguemos juntos por un puerto unido y feliz, donde a cualquiera de nosotros nos duela ver tirar un papel a nuestras calles y evitemos actos incívicos simplemente porque nos duele nuestra ciudad. Salgamos a la calle a comprar en nuestras tiendas y vendamos en redes sociales lo que sí es verdad que tenemos,"la mejor ciudad de toda la provincia de Cádiz".