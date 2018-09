La posverdad en política

Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Es una frase atribuida a Göbbels que hoy está en plena actualidad. Las redes sociales se están utilizando de una manera perversa y sobre todo en la política. La posverdad esta capitalizando les redes para tratar de llevar un mensaje falso e influir en las masas. Las redes sin un control del falso mensaje, puede hacer un gran daño a la política y por consiguiente a la sociedad. Es curioso, cuando el PP gobierna las instituciones piden lealtad, cuando se mueven en la oposición utilizan todos los medios a su alcance para atacar al gobierno. Lo hizo con el terrorismo y lo están haciendo con Cataluña.

Pero no creo que se esperara que la política se situara en los niveles que se encuentra. La política esta caminando por senderos muy peligrosos. Se puede comprender la reacción de los grupos de la derecha con lo sucedido por la moción de censura. A nadie le gusta perder el poder y más de la forma que ha sucedido, cercado por la corrupción. Pero la realidad es que hay un gobierno totalmente legítimo y hay que aceptarlo. Y lo que está sucediendo en las redes sociales es sencillamente descabellado. Es un auténtico bombardeo de barbaridades fascistas, ultras y todos los objetivos que ya teníamos olvidados en este país.

No sé si es debido al contagio de la ola ultraconservadora que esta sobrevolando la política europea la que está sacando de los baúles de los recuerdos tanto odio, tanta podredumbre mental y tantos profetas de plagas catastrofistas. Son posturas que recuerdan a otros tiempos que ya creíamos olvidados. Tiempos de la Transición, cuando una parte se apropió de los símbolos del Estado y que hoy todavía tiene consecuencias negativas. Y lo cierto es que esta ruptura proviene de una gran parte de políticos que no estuvieron en la Transición y creen que ellos han traído la democracia a este país. Hablan de oídas, con total desprecio de los que hicieron posible el gran acuerdo, eran políticos formados con curriculum, sin reparar que la política de ahora es mas fácil, mucho mas fácil, que la que se pudo hacer hace cuarenta años. Todo se hace y se dice en nombre de la reconciliación. Pero es que la reconciliación llegó a este país con el gran acuerdo de la Transición, con la Constitución. En España tenemos muchos problemas, el separatismo catalán, el paro, recuperar políticas sociales nuevas y otras olvidadas y estancadas, recuperar la dignidad del trabajo, las pensiones, la educación, la sanidad, etc... Por eso meternos en crear problemas con otras historias, no había necesidad, no lo creo sinceramente. Miren ustedes, a mí personalmente me da igual donde este enterrado el dictador. No me importa. Creo que el gobierno actual no se debería haber metido en ese charco. Sí que creo necesario recuperar también la memoria del otro bando, del que está todavía en las cunetas. No es lógico que una parte esté en los altares y la otra en un sitio indigno. Pero con todo esto, no es lógico el descrédito que muchos están llevando a la política. Por consiguiente, creo necesario buscar la reconciliación, distensionar la política, recuperar la cordura y mirar hacia delante buscando el bienestar de los ciudadanos.