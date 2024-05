No entienden los gobernantes que la ciudadanía necesita resultados inmediatos de su buena gobernanza. Todos sabemos lo cansina que resulta la burocracia debido a una serie de filtros que hay que pasar para evitar los timos y los pelotazos. Pero los que se sientan en los sillones de poder hablan de meses como el que habla de horas. No les chirrían los dientes cuando dicen que un trámite de alegaciones puede tardar meses o que el plazo para presentar unos proyectos puede ser de cuatro meses y una obra de 30. Al final parece que hasta ahora no se ha sembrado la primera piedrecita para la recuperación del pabellón Portillo pero no se amilanan en reconocer tanto el gobierno del PP como la oposición que estas instalaciones deportivas no estarán nunca antes de 2027. Saben que hay comercios que han muerto esperando este renacimiento y niños que están haciendo hoy la comunión que nunca conocieron el Portillo.