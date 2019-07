¿Es esto política?

Me refiero a España, nuestro país. A la situación de bloqueo que estamos soportando. Pero también a las primeras decisiones que han tomado la mayoría de los gobiernos municipales a continuación de la toma de posesión. Dicen, muchos, que no somos un país acostumbrado a la política de consenso. También, y esto sí que es verdad, que no tenemos políticos acostumbrados a dialogar.

Pero no es cierto que no estemos acostumbrados a una política de consenso. No es verdad. La Transición estuvo llena de diálogos imposibles que dieron buenos resultados. Y más cercano a nuestro tiempo también. Decía hace unos días Pablo Iglesias, el de ahora, que el problema estaba en que España se gobernaba con mayorías absolutas y ahora no se sabe hacer políticas de pactos.

No es verdad. Ha habido gobiernos pactados con los nacionalistas que dieron estabilidad al gobierno de la nación sin necesidad de entrar en dichos gobiernos. ¿Entonces donde está la diferencia? ¿Dónde radica el problema?

Pues el diagnóstico está en los políticos y no en la política. Cuando se hace una política de partidos y no una política pensando en el país. No hay políticos con poder de convocatoria. No hay liderazgo en la política española. Esta situación lleva a la mediocridad al poder.

La situación de España, no está para llevarnos más de tres meses en una situación de inestabilidad. Es una irresponsabilidad asombrosa. El Congreso lleva pagado tres meses de nominas para unos diputados que han aparecido cuatro veces por su puesto de trabajo. Aquí sí hay consenso. Y esto sucede en un país con las cifras de paro juvenil más alto de Europa. Y que tenemos unos índices de pobreza para avergonzarnos. Y con unos salarios, incluso universitarios, que a muchas familias no le llegan para sobrevivir. Y no pasa nada.

Pero también ha habido consenso en todos los ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, donde su primera decisión ha sido una subida de sueldos para todos. Algunas subidas de vergüenza. Y no tanto por la subida en sí.

Yo creo que los políticos deben estar bien pagados, aunque también es verdad que para algunos es la primera nomina de su vida. La cuestión es que si todavía no hemos salido de la crisis, si los sueldos de este país no dan para vivir en condiciones en muchos casos, si los sueldos de los funcionarios continúan atascados y sin recuperar lo perdido, cómo es posible que sus jefes, no olvidemos que interinos, sí quieran recuperar el poder adquisitivo.

Recomiendo leer el libro de Max Weber La política como profesión que está de nuevo de actualidad y más en España. Por tanto, sí que sabemos ponernos de acuerdo. El problema radica en la poca visión de país que tienen nuestros políticos.

Estamos en una situación tan alarmante de la política que debería llevar a politólogos, intelectuales y a la sociedad en general a replantearse si es esta la política que queremos y necesita nuestro país.