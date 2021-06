Sin polis estamos más seguros

Eso es lo que deben pensar nuestros representantes políticos municipales. Estamos jugando con la seguridad de los ciudadanos y con la imagen segura que debe vender una ciudad que visitan tantas personas a lo largo del verano. Se ha convertido en una batalla campal entre el gobierno de Kichi y los dirigentes sindicales de la Policía Local. Los unos y los otros juegan sus bazas pero, al final, es el ciudadano el que se encuentra secuestrado por esa guerra con epicentro en San Juan de Dios. Buena parte de los policías locales de nuestra ciudad cuentan con vocación suficiente como para no abandonar el cuidado de la ciudad y de sus ciudadanos por culpa de un ten con ten con los dirigentes políticos. Si cobran más o si cobran menos es problema del que les paga, per nunca problema de los gaditanos que lo que queremos es vernos y sentirnos seguros. La presencia policial en las calles es necesaria y con eso no se juega.