Quien bien me quiere me diría que no me meta ahí, o sea, en el 'polémico' rótulo, que es por otra parte un octosílabo muy potente (¿verdad Rafael Duarte?). Porque todo viene por la herida sin cicatrizar de la extracción de los azulejos del Corazón de Jesús de la fachada de las Casas Consistoriales, que se pusieron en los tiempos en donde se ponían las cosas en donde querían los que mandaban y nadie protestaba o iba al sitio, el sitio que fuera. Por desafecto e ir contra los sentimientos católicos del pueblo español, esas cosas que había antes, en los años 40 y 50 y 60 y más. Pero a mí no me pareció mal que quitaran de la fachada los azulejos que pusieron en los años 40 del siglo pasado (creo) porque ya está bien de confusión entre el Estado y la Iglesia (¿al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios?) ni me parece mal (ni bien) que hayan puesto esas letras de buen acero inoxidable que dice que ese edificio majestuoso de la Plaza del Rey son las Casas Consistoriales de la antigua Real Villa de la Isla de León. Muchos de los integrantes de los incesantes grupos de vecinos que han sido invitados a ver las obras de restauración/rehabilitación del Ayuntamiento pueden encontrar el paralelismo que hay en la fachada, con esas letras, con lo que alberga el impresionante palacio municipal en su interior. Que es tradición y modernidad, fibra de vidrio con cornucopias, caobas, taraceas y artísticos estucos y atauriques magrebíes. Con decir que lo que me impresionó más del nuevo edificio es la zona que han hecho para la Administración municipal del siglo XXI, confortable, profesional, distinta. Del manguito de clásico chupatinta a la fibra del vidrio del gestor informático. Lo que se merece una ciudad como la actual San Fernando. Pero ya digo, estamos en el tiempo de tirar con todo, aumentar los despropósitos. Estos y aquellos y todos en general. Cuando ya se debería conducir de otro modo, haciendo de las diferencias una riqueza y de los contrastes un encuentro.

Es la polémica última, junto con el nuevo coche que ha adquirido el gobierno municipal para la alcaldesa. En otros gastos no se anda, sólo en estos que tienen réplica sencilla, como el número de kilómetros y años que tenía el último. Pero bueno, no se trata de dar la de arena, ahora, a Patricia Cavada pero la oposición podría ganarse mejor el jornal (que no es magro, por cierto) y aportar y exponer iniciativas que mejoren la ciudad y críticas constructivas a lo que se hace o no se hace. Esto del rótulo, bueno, no deja de ser algo divertido…