En el podio con Márquez, Pedrosa y Aspar

Nunca sabes las vueltas que puede dar la vida, pero tengo muy claro que si Jerez no hubiese construido su Circuito, la mía no habría sido tan inquieta, ni tal vez podría permitirme escribir este artículo en primera persona. Debo reconocer que de no haberse puesto en marcha hace 33 años este trazado permanente de velocidad, quizá nunca hubiera tenido la dicha de ser distinguido con idéntico premio al que acaban de recibir conmigo tres grandes campeones como Marc Márquez, Jorge Martínez Aspar y Dani Pedrosa. Sin duda, un inmenso honor, casi comparable con subir al podio de una carrera sin ser piloto.

Para hablar bien de uno mismo, mejor que lo hagan los demás, o consulten tu biografía. Pese a nacer en el pueblo de El Bosque, dicen que he sido 'profeta' en Jerez de la Frontera, localidad que acaba de galardonarme con el Premio del Motor Ciudad de Jerez por, según reza la distinción "las aportaciones individuales al mundo del motor de la ciudad y la contribución al prestigio del Circuito de Jerez". Se dice que los reconocimientos llegan cuando te haces mayor o ven que se acerca tu ocaso. Si me pregunto a mí mismo qué he hecho para merecer tal galardón, pongo el retrovisor y miro tres décadas hacia atrás. ¿Qué veo? Un sueño con forma de curvas peligrosas y una oportunidad de vida.

Nunca los éxitos son una conquista netamente individual, suelen deberse a esfuerzos colectivos y es de justicia reconocerlos siendo recíprocos. Por ello, quiero hacer partícipes también de este premio a todos los que llevan mucho tiempo 'dando vueltas' conmigo en este mundo acelerado del periodismo sobre ruedas, entre ellos, cómo no, los compañeros de mi 'medio de cabecera', Diario de Jerez. Gracias de corazón a quienes me habéis ayudado a dar 'Una vuelta más'. Lo que no imaginaba es que subiríamos al podio…