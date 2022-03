La pobre educación

Ir tropezando siempre. Sintiendo que anulan o anulas tus capacidades, que con la pandemia, la sanidad mínima, los impuestos, las pensiones congeladas, el paro epidémico andaluz, los políticos submediocres, los cerebros carentes de sinapsis, ahora la guerra y las otras guerras que no son noticia, nos sentimos aislados, con la ecoansiedad, neo palabro reciente, que provoca la inacción de todos los políticos. Que nunca oyen ni arreglan nada.

El día que le dijeron a los analfabetos que eran iguales a los demás, se cagó el lorito. Perdimos asignaturas, sobre todo en letras, y las faltas de ortografía entraron en la Universidad.

Creo, firmemente, que el siglo de oro o el de las luces fueron anulados por borricos de avancarga. Pero hay estudios que constatan que un 25% de los españoles eran analfabetos en la época de la guerra civil. Cuando me jubilé como jefe de la unidad de Educación del Ayuntamiento, había documentos que afirmaban lo siguiente: Rubalcaba, el padre de la Logse, ha producido el mayor fracaso escolar, la mayor tasa de desempleo juvenil y los peores resultados en PISA". Con el PP no mejoraba la cosa, se tiraban los trastos a la cabeza y la enseñanza iba de mal en peor. Hoy los separatistas catalanes han conseguido que ningún estudiante "padezca" un suspenso. Prácticamente hanalfabetos, sí, con hache. La nota del cate se denominará en proceso de logro. Y no habrá ni notables ni sobresalientes.

Ya se nota la ignorancia en la cantidad de onagros que inundan las redes sociales y los cargos políticos. Es horrible. Aprueban sin saber redactar y casi sin conocimientos de gramática. Suspendidos pasando de curso. A lo peor pretenden que las radicales opiniones, las paguitas y el odio, primen sobre la cultura y el pensamiento.

Así conozco a ciertas ¿personas? Que llevan en militancia y en cargos vecinales o políticos más de cuarenta años, cuya redacción o léxico es el de aquella España triste y analfabeta. Cuando haiga fondo lo haremos. Decía er tío. Hace cuarenta años y está ahí. En el cargo. Y las nuevas generaciones bajando hasta que alcancen esos niveles.

Cuando haiga… El querido padre Isla, a lo mejor por lo de Isla, insulae leonis o barataria, escribía en su prólogo al Zote: "... Mira, hermano, Fray Gerundio de Campazas, con este nombre y apellido, ni le hay ni le ha habido ni es verisímil que jamás le haiga". La gramática de entonces es clara, todavía. Leísmo puro junto al haiga, entonces correcto.

Las palabras indisiones, celebro, melecina, aparecen en la Celestina, en Quevedo, y, todavía se oyen al día de hoy. Sobre el haiga digo: del siglo XVIII se justifica el empleo de la forma verbal haiga, deformación de la primera o la tercera persona del singular del presente de subjuntivo del verbo haber, documentada con cierta profusión desde el siglo XVII según el corpus diacrónico de la Real Academia, que queda definitivamente relegada a la lengua vulgar y popular en el siglo XX. O sea analfabetos en sus setos.

Por eso, cuando leo en los libros o en los periódicos y diarios erratas, faltas, paragramas equivocación, incorrección, error, inexactitud, omisiones y dentelladas al idioma, siento dentera entera. Siento peligro ante la involución o invasión de los bárbaros. No es lo mismo un fallo que se produce al teclear o al escribir a mano sin la atención adecuada. La burrez avanza, exigiendo derechos, igualdades y reconocimientos. La Gerundización de nuestras vidas.