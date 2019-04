La plaza del Rey

Es el sitio mas bonito de la ciudad. Su punto principal y su kilometro cero. Todo empieza y termina allí, en el lugar, el de siempre, el que se elige para llevarse la foto de recuerdo. Es el punto elegido para encontrarse o reencontrarse. Para hacer amistades. Principio del paseo. De emotivas reuniones. Y cómo no, es el centro de la política de la ciudad. Todo gira alrededor de ella. En todas las ciudades encontramos una. La Plaza de España se llaman. Nunca mas importante y sentida como ahora. Toda buena plaza necesita de un buen nombre. Por eso en las ciudades mas importantes se llaman así. Plaza de España. La nuestra también, o se llamo así.

Nadie puede discutir el mal estado que presenta nuestra, en la actualidad, Plaza del Rey. La ultima renovación la dejaron sin personalidad alguna. Desconocida. Una renovación calamitosa. Después quisieron hacer un aparcamiento. Menos mal que no lo lograron, cosa que tampoco es ninguna novedad. Al final, para mas desastre, el Ayuntamiento tuvo que cerrar y ha estado a punto de desaparecer.

Todo esto es cierto. Como también hay que reconocer que la actual fisonomía de la plaza no deja ver toda la belleza que acumula. Por tanto, todo estaba pendiente de una gran reforma, por cierto, pedida a voces por los ciudadanos. Se necesita un gran espacio publico que pueda ser al mismo tiempo un gran escenario de la ciudad rodeado de una gran belleza natural. Pues bien, después de la rehabilitación de nuestro gran edifico consistorial, le tocaba el turno a la plaza, su plaza.

Era como si estuviera desvestido, incompleta su nueva imagen. Pero un millón doscientos mil euros tienen la culpa. Es decir, no hay proyectos sin dotación económica. Y esta renovación, anunciada renovación, viene avalada por la subvención de la ITI. Ya está licitado el proyecto y esperemos pronto su realidad. Además llevará la remodelación de todo su alrededor.

Creo que es importante, imprescindible, esta intervención por dos motivos. Primero, por la misma plaza en sí, de un trazado urbanístico impresionante y que por su estado actual no se deja ver. Y segundo, porque supone para el centro de la ciudad un gran escaparate para dinamizar la actividad social y comercial. Pero como toda renovación o rehabilitación, habrá discusiones para todos los gustos. Sectarias y no sectarias. Pero nadie puede dudar de la urgente y necesaria intervención en la plaza.

Y uno de los asuntos que, sin duda, tendrá mas discusión y desencuentros es el desalojo de la estatua de Varela de su lugar actual. Como he dicho tantas veces, nos preocupa la estatua y no nos ha preocupado la pérdida de su archivo histórico. Son cosas raras. A mí personalmente, y creo que al Gobierno Municipal, no me molesta la estatua de Varela sino el lugar que ocupa en la actualidad. Es un estorbo. No deja ver el ayuntamiento en su amplitud y reduce el espacio central de la plaza.

El que quiera ver otro motivo es su problema, pero no creo que sea otro que el del espacio. Su nueva ubicación se decidirá por quien o quienes corresponda. Esto es como el fútbol, todos tienen una alineación. Y con esto, pues será igual. Pero de ninguna manera esta discusión puede ocultar la gran importancia que tiene la necesaria reforma de la Plaza del Rey o de España.