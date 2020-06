Nuestras playas doradas

Comienza el mes de junio y con él se abre oficialmente la temporada de playas en nuestra ciudad.

Con sus más de 16 kilómetros de arena fina y dorada, nuestro litoral está preparado para que en estos meses de verano podamos disfrutar responsablemente de él.

Siempre estuvieron ahí, las tuvimos presentes, siempre las hemos disfrutado, pero parece que después de estos últimos meses donde hemos vivido una realidad jamás pensada, estas playas de siempre nos dan lo que nunca nos dieron, sensación de libertad.

Cada una de ellas, diferente a la otra, cada una con su encanto, cada una con su gente, cada una con mil historias de noches y atardeceres.

Porque no se entiende decir El Puerto y no pensar en sus playas, por eso mismo me alegré cuando en los últimos días de mayo, nuestra ciudad entró a través de la televisión en el hogar de muchos españoles, siendo claro referente nacional, de la promoción, cuidado y adaptación a los “nuevos hábitos” de las mismas.

Hablar de las playas de El Puerto es hablar de la rutina veraniega de una ciudad que despierta con el sonido de sus mareas, que tiene el salitre en su ADN y que no tiene fronteras, que tiene espigones.

La playa es para todos, para los deportistas, para los caminantes de orillas, para los amantes de la lectura, para los peques y sus castillos de arena, para los del bañito y 'pa’casa', para los de la nevera y tortillón de papas, para los que se broncean, para los que se embadurnan en cremas, para el de los cartuchitos de camarones, para el incansable vendedor de patatas, helados y golosinas, para el de la campana de los dulces, para los amantes del chiringuito y para mil y un perfiles de personas que puedes encontrar sobre ese oro fino y dorado de su arena, porque la playa es de todos y para todos.

Las playas portuenses son el perfecto maridaje para el verano soñado. Un día o un ratito de playa se une con armonía a un turismo cultural, gastronómico, deportivo, educativo, social, festivo, taurino…

No busquen más, no busquen otro destino para disfrutar de este verano, que ya tenemos ahí a la vuelta, el verano perfecto, el nuestro, el verano de El Puerto.