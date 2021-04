El plan de Eirbu

Ding. ¿Sí, diga? Soy Eirbu, hijo de Airbu.¿Cómo dice? Eirbu, hijo de Airbu, grandísimo patrón. Ah, sí, pase, pase. Gracias. ¿Y qué desea? Vengo a llevármelo todo, poco a poco, pero todo. ¿Y eso? Bueno, ¡ni que fuéramos los primeros! Ya, hombre, pero siempre nos pilla por sorpresa una cosa así. Es que hemos pensado que…, que quizás ustedes no querrían seguir estropeando su paisaje con tanta fábrica. Qué va, aquí queremos, o mejor dicho, necesitamos más fábricas. Quiere usted respirar humo. Hay fábricas sin chimeneas, pero no, no es eso, sino que necesitamos trabajo, y las fábricas lo dan. Busquen alternativas. Como qué. Tan serviciales que son, dedíquense a servir al prójimo. A servir platos, se refiere. Sí, por ejemplo. Imagino que a servirles a ustedes. Ajá, esa es la idea. ¿Cree que a mi pueblo le gustará convertirse en un parque temático de bares y hoteles? Esperemos que sí.Se me ocurre una cosa. Dígame. Voy a oponerme a que lo desmantele todo. De acuerdo, es su obligación. ¿Le da igual que me oponga? Sí. ¿Y qué va a hacer entonces? Ya se lo he dicho: llevármelo todo. ¿Aunque me ponga fiero en público, en la prensa y tal? Pues claro, somos muy tenaces. Pero sabe quién soy yo, ¿verdad? Evidentemente, es usted mi político favorito, por eso he venido a avisarle. ¿Y no hay alguna posibilidad de negociar algo todavía? Por supuesto, nos encanta negociar, sobre todo si nos sueltan pasta. Ah, haberlo dicho antes, leñe, eso lo arreglo fácil. Que no, hombre, que es broma, no me interesa su dinero. Vayapordiós. Mire, la gente como yo, mi familia, la gente rica, sudamos mucho para que el mundo se siga moviendo a nuestro ritmo y los gobernantes, a veces, os ponéis muy pesados con el rollo de la deslocalización y la mimimimi, y perdón por el tuteo. Y, ¿cómo tendríamos que ponernos? De lado, por ejemplo, o quitándose directamente. ¡Ah, vale, vale!, ya lo entiendo. Me alegro. ¿Y cuándo debo ponerme de lado...? Ya mismo; puede ir apartándose, que yo tengo que empezar a recoger.