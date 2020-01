Como podrán suponer mis queridos lectores, estoy a favor del Pin Parental. Todo lo que sea oponerse a la inmoralidad tendrá en mí a una fiel aliada. Y no solo aliento desde aquí a quienes quieren implantarlo, también les pido que propongan una versión para aplicarla a la desagradable fiesta en la que esta ciudad gasta las pocas fuerzas que le quedan. El Pin Carnaval sería una bendición. Así podríamos evitar que en las escuelas adoctrinaran a niños y niñas con pamplinas y contenidos que puedan ser "intrusivos" para la "conciencia" y la "intimidad" de los menores, como bien expone ese partido que tanto tilín me hace. De esta manera acabaríamos con ese disparate de El Carnaval en la Escuela, donde los alumnos en lugar de aprender códigos morales y buenas costumbres, en lugar de recibir recomendaciones sobre cómo se porta un cirio o cómo se decora un altar de cultos, son aleccionados para -¡horror!- cantar un cuplé, aporrear un bombo, coser sus propios disfraces (¡hasta los varones!) o pintarraquearse esos coloretes de los que tanto presumen los carnavaleros. Me encantaría que esta idea prosperase, pero me temo que no tendría mucho éxito. En Cádiz se ha perdido el buen gusto y la mayoría de los padres aceptan este adoctrinamiento sin rechistar, presumiendo entre sus amistades de que su hijo sale en una chirigota y perdiendo el culo (ave maría purísima) para ir a verlo al Falla y gritarle alaridos de ánimos sin pudor alguno. Qué vergüenza de ciudad.